Pagelle a confronto: Jesse Joronen passa da 7,5 a 5,5 in Brescia-Juventus!

Clamoroso caso da “Pagelle a confronto” in occasione della quinta giornata del massimo campionato italiano. Il portiere finlandese del Brescia Jesse Joronen oscilla addirittura tra il 5,5 e 7,5 per la stampa nostrana: da dove nasce la controversia?

Gli estimatori

Gli interventi di Joronen che defibrillano il Brescia e lo tengono in partita sino al triplice fischio dell’anticipo effettivamente sono tanti, “paratona” su Higuain in primis. Ma se sul gol partita di Pjanic il classe 1993 proveniente dal Copenaghen non ha colpe, diverso è il caso del primo gol bianconero...

I detrattori

Il dilemma nasce tutto da lì, il gol del provvisorio pareggio della Juventus a rispondere al vantaggio iniziale bresciano di Alfredo Donnarumma. L’uscita di Joronen sul corner arrotato di Dybala è a dir poco approssimativa, la respinta di pugno impatta sul corpo del povero Chancellor e termina la sua corsa in rete. Una defaillance che non può non pesare sul voto finale...