È arrivato con l’etichetta di miglior giovane difensore d’Europa, per lui la Juventus ha investito 75 milioni di euro ma dopo 8 giornate di campionato e quasi due mesi e mezzo dallo sbarco in Italia, Matthijs de Ligt non ha ancora convinto appieno la critica. L’ex lanciere anche contro il Bologna non ha convinto completamente e i giudizi si sono divisi fra sufficienze piene e insufficienze più o meno gravi.

I limiti di de Ligt

Nonostante l’intervento col braccio largo sia stato giudicato da Irrati e anche dal capo degli arbitri Nicchi assolutamente regolare, quel brivido è bastato a macchiare la prova del centrale olandese, che per tutta la partita ha sofferto la pressione e il mestiere di quel vecchio volpone di Rodrigo Palacio. Sarri lo ha assolto ma tra le righe gli ha chiesto uno step dal punto di vista caratteriale...

" de Ligt deve smettere di autocriticarsi. Deve smettere di pensarsi in difficoltà [Maurizio Sarri] "

Serve più personalità e sfacciataggine perché tutti alla Juventus hanno fiducia massima in lui. E lui non può più essere così titubante.

De Ligt, tocco di braccio sospettoEurosport

Quella chiusura su Orsolini

Chi calca meno la mano e promuove senza appello la prova di de Ligt, si concentra sui precedenti 90 minuti di de Ligt in cui in coppia con Bonucci è apparso più sicuro e carismatico. Energico e provvidenziale quando mura Orsolini ad inizio ripresa, l’olandese è premiato anche dalle statistiche del match che sono notevoli...

Contrasti 3

Lanci 4

Tiro respinto 1

Tocchi 77

Percentuali passaggi 92.3%

Insomma il bicchiere può essere anche visto mezzo pieno ma quelle defaillance negli ultimi 5 minuti non si possono dimenticare.