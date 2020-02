Il Napoli continua a crescere e contro il Brescia ottiene in rimonta un successo importante, il sesto nelle ultime sette uscite (l'unica macchia è stata il ko interno con il Lecce). Dries Mertens vince il ballottaggio con Milik (a cui lascia il posto al 67') ma la prestazione del belga non convince tutti.

Video - Gattuso: "Ancora non trovo la compattezza per il Napoli, Mertens? Lo vedo come punta" 01:48

Perché Mertens va promosso

Mertens, dopo 30 secondi, sfiora l'eurogol in pallonetto colpendo la traversa, poi tenta un'altra magia con un tiro al volo dopo un lancio di trenta metri. Sembra ispirato e appena prima di uscire segna, ma in posizione di fuorigioco. Il 121° gol in azzurro, l'appuntamento con il record di Marek Hamsik che equivale a un piccolo pezzo di storia, dovrà attendere ancora un po' ma è solo rimandato. Che il match di Champions League contro il Barcellona sia l'occasione giusta?

Perché Mertens va bocciato

Il tema è caldo perché contro i blaugrana si riproporrà il dilemma. Mertens o Milik? Chi è più adatto a sfidare i difensori di Quique Setien? Chi boccia il belga a Brescia mette l'accento su un'occasione sprecata per un tiro troppo centrale per Joronen da buona posizione, ma soprattutto sull'annosa questione del falso nove. In area, la presenza di Mertens si sente a intermittenza, specialmente a livello fisico. A Gennaro Gattuso spetta trovare la soluzione del rebus.