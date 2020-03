Pagelle a confronto: Nicolò Barella, quando la personalità non basta

L'Inter incassa una brutta sconfitta allo Stadium contro la Juventus e sono davvero in pochi a salvarsi nella squadra di Antonio Conte. Nicolò Barella desta qualche parere contrastante da parte della stampa nazionale.

Perché Barella va promosso

Non si può dire che manchi il solito lavoro di quantità dell'ex Cagliari contro i bianconeri, soprattutto dopo i primi 20 minuti di assestamento. Chi lo promuove apprezza soprattutto la personalità del centrocampista della Nazionale che può risultare fondamentale in queste partite di cartello e che lo induce a non tirar mai via la gamba quando serve.

Perché Barella va bocciato

La generosità di Barella, se si osserva il rovescio della medaglia, può costare entrate pericolose e cartellini: con lui il giallo è quasi una garanzia. Oltre a questo, chi lo mette dietro la lavagna con un'insufficienza sottolinea un lavoro sporco a volte controproducente perché in mediana vengono concessi troppi spazzi agli avversari. A voi la sentenza definitiva.