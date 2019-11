Pagelle a confronto: Paquetà croce e delizia, lampi di genio e passaggi a vuoto

In ballottaggio alla vigilia con Bonaventura per una maglia da titolare, Lucas Paquetà ha ripagato la fiducia di mister Pioli con una partenza degna della sua fama. Il primo squillo rossonero contro la SPAL nasce infatti da una sua sontuosa apertura panoramica a innescare la corsa di Theo Hernandez (poi Castillejo coglierà una clamorosa traversa a porta vuota). Il resto della performance del jolly offensivo brasiliano? Luci e ombre. Più le uno o le altre? La stampa si è divisa, ovviamente.

Paquetà dissemina altre perle nella sua partita, ma le alterna a grossolani errori in fase di impostazione. Nel finale avrebbe anche due colossali occasioni per timbrare il cartellino ma le fallisce entrambe: nella prima è troppo lezioso, nella seconda colpisce malissimo la sfera con corpo all’indietro e palla consequenzialmente in curva.

Giusto quindi premiarlo per le sue giocate fuori dall’ordinario che conferiscono imprevedibilità alla manovra rossonera oppure preferibile punirlo per i suoi passaggi a vuoti e gli errori sottoporta? Comunque vada, errori clamorosi non se ne commettono, basta motivare la scelta no?