Pagelle a confronto: Piatek eleva il Milan dalla mediocrità o è molto impreciso?

Krzysztof Piatek è stato il match winner in Verona-Milan, ma la sua prestazione fa discutere la stampa italiana. Al polacco è servito un rigore per sbloccarsi e rompere un digiuno lungo 119 giorni. Un buon modo per togliersi un macigno dalle spalle e per zittire i detrattori – la sua esultanza in questo senso è stata emblematica – recuperando il feeling con il gol in vista del derby. Ad annullare la sua doppietta ci ha pensato l’arbitro con la collaborazione della VAR, ma la prova del Bentegodi resta in ogni caso un punto di partenza.

Gol e spirito di sacrificio

Il Corriere dello Sport elogia Piatek definendolo colui che "toglie il Milan dalla mediocrità". Il quotidiano romano mette in evidenza anche la sua abilità nell’andare a cercare gli spazi da solo, un fattore che denota spirito di sacrificio, anche in mancanza di rifornimenti.

Poca incisività e tanta imprecisione

Le altre testate sono decisamente più tiepide sottolineando la sua freddezza dal dischetto ma anche uno stato di forma non ottimale. Insomma, Piatek non sembra ancora il bomber implacabile della passata stagione: i suoi numeri dicono due tiri, due sponde e 11 passaggi contro i gialloblù. Chi lo boccia, in particolare Tuttosport, mette l'accento sulla poca incisività e la tanta imprecisione del polacco. In definitiva, è ancora presto per emettere sentenze ma, in vista del derby, sicuramente la testa del Pistolero ora è più leggera.