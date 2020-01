Pagelle a confronto: Rabiot sempre più intraprendente o prova incolore contro la Roma?

Per la settima volta in questa stagione la Juventus vince una partita per 2-1 laureandosi campione d’inverno. Una partita ricca di errori tecnici e tristemente salita agli onori delle cronache per i due gravi infortuni al ginocchio che hanno fermato prima Merih Demiral e poi Nicolò Zaniolo. Roma-Juventus però è stata l’occasione per la quarta partita consecutiva titolare Adrien Rabiot nel centrocampo juventino e, come è spesso accaduto, la sua partita ha diviso i giornalisti in tribuna. Se molti sono concordi a giudicare la partita dell’ex mezzala del PSG sufficiente, c’è chi lo boccia e chi addirittura considera la sua recita all’Olimpico la migliore dal suo avvento in Italia. Ma come è stata la partita del numero 25 bianconero?

Video - Sarri: "Dybala? È anche colpa vostra, se venisse scuoiato dalla stampa ci penserebbe due volte" 01:01

Perché Rabiot va promosso

Le statistiche parlano di 0 tiri tentati, 5 recuperi, 35 passaggi, 89.7% di passaggi a buon fine e un provvidenziale salvataggio davanti alla linea di porta su Lorenzo Pellegrini. Basta e avanza per una promozione senza appello. O forse no?

Perché Rabiot va bocciato

Quello che le statistiche non raccontano e non mettono in evidenza sono i diversi grossolani errori in rifinitura e soprattutto quella sinistra tendenza che Rabiot ha ad accontentarsi di eseguire sempre il compitino e a non prendersi troppe responsabilità. Come ha spiegato anche Sarri nei commenti post partita, l’impressione è che Rabiot abbia ampi margini di crescita e che possa fare molto meglio di cosi...