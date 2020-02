Pagelle a confronto: Spinazzola da bocciare o tra i pochi a salvarsi?

Serata complicata, per usare un eufemismo, per la Roma di Paulo Fonseca al Mapei Stadium di Reggio Emilia: il Sassuolo di De Zerbi ha giganteggiato e rischiato seriamente di infliggere una sonora scoppola ai giallorossi, usciti comunque con le ossa rotte e con eloquente 4-3 al passivo dalla trasferta emiliana. Tra le fila giallorosse, ça va sans dire, sono stati in pochi a salvarsi: Leonardo Spinazzola è uno di questi? La stampa si è divisa...

Partita difficile da giudicare quella dell’esterno sinistro ex Juventus: al solito propositivo e insidioso dalla metà campo in su, non irreprensibile in fase difensiva al cospetto delle incursioni della premiata ditta Berardi-Toljan. Qualcuno lo ha salvato dalla bocciatura generale, qualcuno non gli ha perdonato li affanni in difesa.