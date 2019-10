Pagelle a confronto: Vecino inadeguato o paga il paragone con Sensi?

" Abbiamo pagato l'infortunio di Sensi [Antonio Conte] "

Le parole di Antonio Conte nel post partita di Inter-Juventus mettono in evidenza il vero limite palesato dai nerazzurri nel Derby d’Italia. Perso Stefano Sensi per infortunio al 34', l’Inter è stata messa sotto sul piano del gioco dai campioni d’Italia e ha dovuto rinunciare all'unico elemento della rosa capace di battere i calci piazzati con una certa efficacia.

I limiti di Vecino

La maggior parte delle testate bocciano il centrocampista uruguaiano. La tecnica di base non è la stessa dell’ex Sassuolo così come l’inventiva e la qualità nel palleggio. Senza il faro della manovra, i nerazzurri sono stati a tratti sovrastati da Pjanic e compagni. Lo stesso Brozovic, con Sensi al suo fianco, è un certo tipo di giocatore. Se è l’unico che deve dettare i tempi e prendere in mano la regia, le palle perse aumentano esponenzialmente.

Pericoloso in zona gol

Le note liete, su cui si sofferma chi gli dà la sufficienza piena, sono una conclusione sporcata da de Ligt con cui colpisce l’esterno del palo e la palla del possibile pareggio in chiusura di partita, quando si fa ipnotizzare da Szczesny. Occasioni non trasformate per il bilancio finale, statistiche alla mano, che recita:

2 tiri

2 recuperi

20 passaggi

In definitiva, si pretende troppo da Vecino, schiacciato dal paragone con Sensi, o l’ex Fiorentina è semplicemente un rincalzo che contro squadre di altissimo livello fa precipitare la qualità media in casa Inter? Voi cosa ne pensate?