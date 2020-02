Panchina d'oro 2020 a Gian Piero Gasperini; premio speciale per Mihajlovic

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha vinto la Panchina d'Oro 2019/2020. La cerimonia di consegna del premio si è svolta, come di consueto, a Firenze, al Centro tecnico federale di Coverciano. Si tratta della prima volta per l'artefice dell'Atalanta delle meraviglie. Sul podio anche Sinisa Mihajlovic (cui è andato un premio speciale) e Massimiliano Allegri.

Le dichiarazioni

" È un orgoglio, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, col Presidente Percassi. È frutto del lavoro di tutta Bergamo. È un premio che va condiviso con tutti. Voglio fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni "

La Panchina d'Argento per il miglior allenatore di Serie B è andata a Fabio Liverani: il tecnico del Lecce ha superato i colleghi Corini e Venturato; gli altri premi: Fabio Caserta della Juve Stabia (Panchina d'Oro di Serie C), Alessandro Pistolesi dell'Empoli Ladies (Panchina d'Argento Serie B femminile), Betty Bavagnoli della Roma Femminile (Panchina d'Oro A femminile), Fulvio Colini dell'Ital Service Pesaro (Panchina d'Oro calcio a 5), Gianluca Marzuoli del Montesilvano (Panchina d'Oro calcio a 5 femminile). In questa nuova edizione della Panchina d'Oro si è assegnato anche il "Premio Favini" per il miglior Responsabile del settore giovanile: se l'è aggiudicato Roberto Samaden dell'Inter.