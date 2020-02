Pandev infinito, il Genoa soffre ma trova una vittoria fondamentale: Cagliari ko 1-0

37 anni e non sentirli. Il Genoa ringrazia Goran Pandev, che con un tiro-cross velenoso in chiusura cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, risolve una partita fondamentale in chiave salvezza e regala al Genoa e a Davide Nicola la seconda vittoria in questo 2020, che permette ai rossoblù di restare in scia al Lecce e alla Sampdoria e continuare a credere nella rincorsa salvezza. Solo tanti rimpianti per un Cagliari che continua il digiuno di successi in campionato (ultima vittoria datata 2 dicembre 2019) e conferma il momento di involuzione non solo nei risultati ma anche nel gioco. Tranne uno squillo finale di Nainggolan – frenato dalla traversa – la compagine di Maran è stata troppo confusionaria per pensare di uscire dal Ferraris con un risultato positivo.

Il tabellino

Genoa-Cagliari 1-0

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (38’ Pandev), Sturaro, Schone (51’ Ankersen), Radovanovic, Criscito; Pinamonti (74’ Cassata), Sanabria. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (24’ Mattiello), Pisacane, Klavan (77’ Pereiro), Pellegrini; Faragò (14’ Walukiewicz), Nandez, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Arbitro: Calvarese di Teramo

RETE: 43’ Pandev

NOTE: Ammoniti: Pinamonti, Cacciatore, Simeone, Naingggolan, Mattiello, Pereiro, Radonavovic, Sturaro, Nandez

Seguono aggiornamenti!