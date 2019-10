Paolo Maldini: "Berlusconi miglior presidente che potessi avere, ma spesso inelegante"

Intervistato da Sky Sport, Paolo Maldini è tornato sul momento del Milan. I rossoneri pagano tre cambi di proprietà e serve del tempo per tornare grandi anche se, secondo il responsabile dell’area tecnica, la presenza di Maldini e Boban è una garanzia per tornare in tempi brevi. Poi su Berlusconi...

Sul momento che sta passando il Milan

" Il momento è delicato, ma fa parte di una fase di crescita. Si sono alternate tre proprietà in pochi anni, anche il cambio di allenatore di questa stagione è qualcosa che non ci aspettavamo. Abbiamo preso questa decisione a malincuore, ma c'era la necessità di affiancare un tecnico esperto e dalle idee forti a una squadra giovane come la nostra "

L'esonero di Giampaolo

" Se esoneri l'allenatore a metà stagione, significa che il campionato è andato. Se lo fai all'inizio, c'è il rischio di un cambio troppo affrettato, ma c'è anche la possibilità di incidere sul prosieguo dell'annata "

Sul rapporto con Boban

" Il fatto che sia qui a lavorare con lui significa che non vogliamo tornare ad alti livelli tra dieci anni. La nostra presenza è una garanzia per tornare al vertice entro un tempo accettabile. Le critiche? Sono abituato, sto facendo il massimo, la mia permanenza non sarà figlia dei risultati "

Sul rapporto con Berlusconi

" Silvio Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il migliore che potessi avere. Gli vorrò sempre bene, anche se la sua tendenza a fare sempre battute lo rende spesso inelegante. L'affetto per lui resterà immutato "