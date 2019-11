Paquetà, bordata a Giampaolo: "Con lui confusione e troppi giocatori fuori ruolo"

Dopo il sofferto successo sulla Spal a San Siro, torna il sereno in casa Milan. A movimentare le acque, tuttavia, ci pensa Lucas Paquetà che, in un'intervista ai microfoni di Sky, elogia il lavoro svolto finora da Stefano Pioli lanciando anche qualche pesante frecciata all'indirizzo di Marco Giampaolo, l'ex tecnico esonerato all'indomani del successo di Marassi per 2-1 contro il Genoa.

Le parole di Paquetà

" Cosa non funzionava prima? Credo che i fattori in gioco siano tanti. Per me in particolare essere rimasto fuori in alcune partite. Ho cercato di continuare sempre a lavorare per essere sempre nelle condizioni di scendere in campo. Penso che con Pioli la squadra sia più a suo agio. Prima qualcuno non era nella posizione giusta, qualcun altro in una posizione che non gradiva. Se un giocatore viene utilizzato nella posizione che preferisce rende di più. Adesso questo sta succedendo, dobbiamo solo migliorare. Il mister (Pioli, ndr) è molto diretto nel chiederci determinate cose e questo ci aiuta. Quando ricevi troppe informazioni resti un po' confuso, ma con lui è tutto più chiaro. Fa in modo che i giocatori possano giocare nella posizione che preferiscono "

Suso: "Un gol non cancella fischi meritati"

All'indomani del successo sulla Spal prende la parola anche Suso, finalmente tornato decisivo dopo un lungo periodo di appannamento. Lo spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa tra i fischi dei tifosi, affida il proprio pensiero a un post su Instagram: "Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Nè i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono 2 partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan".