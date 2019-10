A margine della cerimonia per il Premio Scopigno ad Amatrice è intervenuto l’ad della Juventus Fabio Paratici che ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri. Il nome è quello di Mandzukic per capire il futuro dell’attaccante croato che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, ma si è parlato anche di un possibile arrivo di Rakitic nel mercato di riparazione. Poi su Ronaldo...

Ronaldo via dalla Juventus al termine della stagione?

" Assolutamente no. È molto concentrato sugli obiettivi personali e di club. Abbiamo un contratto, lui è molto felice di essere alla Juventus e noi siamo molto felici di lui "

C’è la possibilità di andare a prendere Rakitic a gennaio?

" A gennaio la società non interverrà sul mercato. Riteniamo la squadra completa così com'è "

Poi su Mandzukic...

" Abbiamo scelto un periodo in cui lui potesse stare un attimo tranquillo. Il Qatar non si è concretizzato ed è rimasto con noi. Ora vedremo a gennaio cosa succederà "