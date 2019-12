Finisce 1-1 l'ultimo match di questo 2019 tra Parma e Brescia. Un pareggio non certo spettacolare, ma combattuto e intenso. Un punto che sicuramente accontenta di più i padroni di casa, soprattutto per come è arrivato.

Male il Parma. Continua a faticare la squadra di D'Aversa contro le piccole. Quando c'è da fare gioco Gervinho e compagni non riescono a creare nulla, mentre contro le grandi riescono meglio a sfruttare le solite armi di difesa e contropiede. Oggi, con gli ospiti spesso rintanati nella propria metà campo, Kulusevski non ha spazio, Sprocati non si fa mai vedere, Brugman a centrocampo è annullato da Spalek. Ne consegue quindi che la banda di Corini gioca certamente meglio e va in vantaggio con Super Mario.

Balotelli parte dalla panchina in quanto non al meglio, ma appena entra la mette dentro. Gli ospiti in fin dei conti giocano meglio, ma hanno paura di vincere. E così nel recupero Grassi trova l'incornata vincente su cross di Kulusevski. Un peccato per il Brescia che aveva sognato a lungo i tre punti e la quinta vittoria stagionale, che le permetteva di uscire dalla terz'ultima posizione. Il Parma invece dopo due vittorie di fila continua a fare punti e chiude questo 2019 addirittura al settimo posto.

Tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagilolo; Hernani, Brugman (dal 72' Kucka), Barillà (dall'80 Pezzella); Sprocati, Kulusevski, Gervinho (dal 55' Grassi).

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (dall'83' Martella); Torregrossa (dal 78' Morosini), Donnarumma (dal 60' Balotelli).

GOL: Balotelli (B), Grassi (P),

AMMONITI: Cistana (B), Hernani (P), Gagliolo (P), Mateju (B), Grassi (P)

ESPULSI: Corini (B),

ARBITRO: Fourneau

La cronaca in 12 momenti chiave

20' CHANCELLOR DI TESTA: Dalla bandierina Tonali la mette in mezzo per il difensore che stacca bene ma la mette alta sopra la traversa.

22' JORONEN SALVA SU GERVINHO: Parma sempre perfetto in contropiede, triangolo tra Gervinho e Kulusevski con l'ivoriano che tira dal limite, grandissimo intervento rasoterra del portiere sul primo palo.

25' PARMA VICINO AL VANTAGGIO: Kulusevski penetra in area e prova il tiro, deviato, ma la sfera arriva a Gagliolo che prova il tiro parato dal portiere.

27' INCREDIBILE ERRORE DI DONNARUMMA: Sbaglia clamorosamente il retropassaggio Bruno Alves per Sepe, Donnarumma si avventa sulla sfera, salta il portiere ma a porta vuota la mette fuori.

32' GRAN DIAGONALE DI HERNANI: Bella giocata del centrocampista che ruba palla a centrocampo, si invola e prova il diagonale, di un soffio sul fondo.

67' SBAGLIA SPALEK: Bell'azione del Brescia con Mateju che mette in mezzo rasoterra per l'inserimento di Spalek che davanti alla porta mette a lato.

71' BRESCIA AVANTI CON BALOTELLI: Tiro di Torregrossa dal limite con Balotelli che devia in porta in posizione regolare.

88' KULUSEVSKI ALTO DI UN NULLA: Tiro a giro dello svedese dal limite di poco sopra la traversa.

90+1 PARMA PAREGGIA NEL RECUPERO: Cross di Kulusevski per la testa di Grassi che la mette dentro.

MVP

Jhon CHANCELLOR: In una partita abbastanza equilibrata, è lui il migliore. Annulla Gervinho e Kulusevski praticamente per tutto il match.

Il tweet da non perdere

Promosso

Alberto GRASSI: Dopo un periodo di appannamento, finalmente è utile alla causa. Entra e segna nel recupero, regalando un punto anche insperato per i ducali.

Bocciato

GERVINHO: Primi venti minuti da incubo con tanti controlli di palla sbagliati. Poi poco meglio, con qualche problema creato al portiere avversario. Ma da lui ci si aspettava qualcosa in più.