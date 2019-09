Parma-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini Lu.; Rog, Cigarini, Nandez; Castro L.; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Faragò, Pavoletti, Nainggolan

Statistiche Opta

Il Cagliari non vince la gara d'andata di un campionato di Serie A contro il Parma dalla stagione 2010/11 - da allora tre pareggi e due sconfitte.

Nelle ultime tre partite tra Parma e Cagliari giocate al Tardini in Serie A sono stati segnati segnati solo due gol totali (nel successo degli emiliani per 2-0 nella scorsa stagione).

È dalla stagione 2008/09 che il Cagliari non viene sconfitto in tutte le prime tre giornate di campionato: in quella Serie A terminò comunque al nono posto finale.

Il Parma, vittorioso nell’ultimo turno di campionato a Udine, non infila due successi consecutivi in Serie A da novembre 2018 (vittorie su Torino e Sassuolo).

Il Parma è la formazione che in percentuale ha effettuato più tiri da fuori area nelle prime due giornate: il 75% del totale tentati (12 su 16).

Il Cagliari è l’unica formazione ad aver subito un rigore contro in entrambe le prime due giornate di questo campionato: da inizio 2019 i sardi hanno concesso otto penalty agli avversari in Serie A (nessuna formazione ne ha ricevuti di più).

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è il giocatore che ha recuperato più palloni finora in questo campionato (24 possessi guadagnati, almeno 14 in più rispetto a qualsiasi compagno di squadra).

Nainggolan e Gervinho hanno disputato insieme 52 partite di Serie A con la maglia della Roma tra il 2014 e il 2016, vincendone il 63% del totale (33).

L’attaccante del Parma Roberto Inglese ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite di Serie A disputate contro il Cagliari, tra cui l’unica giocata al Tardini, nel girone d’andata dello scorso campionato.

È dal 17 febbraio contro la SPAL che il neo attaccante del Cagliari Giovanni Simeone non vede vincere la squadra per cui gioca in Serie A: da allora otto sconfitte e cinque pareggi, con un solo gol all’attivo per l’argentino.