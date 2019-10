Tutto facile per il Parma, un incubo per il Genoa. Al Tardini, il successo degli emiliani è nettissimo: un 5-1 costruito nel finale del primo tempo, in 7 minuti, grazie a una rete dell'ex Kucka e alla doppietta di Cornelius e rimpinguato nella ripresa ancora dallo scatenato danese, autore di una tripletta, e dall'ottimo Kulusevski. Un equilibrio che si spezza improvvisamente dopo 38 minuti disputati tutto sommato alla pari e che, da lì in poi, si perde completamente a favore dei ducali. Il tutto senza Roberto Inglese, al rientro dal primo minuto ma costretto quasi immediatamente a lasciare il campo dopo uno scontro involontario con El Yamiq. D'Aversa dimentica lo scivolone con la SPAL e si gode il terzo successo interno di fila; per Andreazzoli, confermato da Preziosi anche durante la sosta nonostante i risultati scadenti, sono sempre più tempi bui. Lo scenario che porta a un possibile esonero, ora, appare sempre più concreto.

Cornelius esulta dopo aver segnato in Parma-GenoaGetty Images

Il tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (62' Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (11' Cornelius), Gervinho. All. D'Aversa

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga (54' Ankersen), Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone (71' Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (46' Pinamonti). All. Andreazzoli

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Gol: 38' Kucka (P), 42' Cornelius (P), 46' pt Cornelius (P), 50' Cornelius (P), 52' Pinamonti (G), 79' Kulusevski (P)

Assist: Kulusevski (P, 1-0), Scozzarella (P, 2-0), Gervinho (P, 3-0), Kulusevski (P, 4-0), Ghiglione (G, 4-1)

Ammoniti: Radovanovic, Scozzarella, Kouamé

Note: -

La cronaca in 11 momenti chiave

11' – Brutta botta per il Parma: Inglese deve dare forfait dopo aver rimediato un colpo a una caviglia. Al suo posto dentro Cornelius.

20' – Centro di Darmian che arriva sul secondo palo, dove l'ex atalantino, di controbalzo, centra l'esterno della rete.

23' – Sepe sbaglia un'uscita alta, Pandev recupera e calcia da pochi metri, ma Kucka salva tutto a porta vuota.

31' – Angolo di Schone, sponda di Kouamé e sottomisura Goldaniga ci prova per due volte, calciando addosso a Sepe in entrambe le occasioni.

33' – Gagliolo strozza il tiro, che diventa un assist per il danese: il tiro ravvicinato di quest'ultimo, solissimo, non centra la porta.

38' – GOL DEL PARMA. Ripartenza dei ducali conclusa da un tocco in mezzo di Kulusevski per Kucka, ex dell'incontro, che col sinistro non perdona Radu. 1-0.

Juaraj Kucka esulta, Parma-Genoa, Getty ImagesGetty Images

42' – GOL DEL PARMA. Punizione pennellata da Scozzarella e spizzata vincente di Cornelius, che lascia immobile Radu e realizza il 2-0.

46' pt – GOL DEL PARMA. Gervinho scodella un cross mancino perfetto per Cornelius, che si coordina stupendamente e sempre col sinistro fulmina nuovamente Radu. 3-0.

50' – GOL DEL PARMA. Appoggio al limite di Kulusevski per il solito Cornelius, che di prima intenzione fa partire un sinistro secco che sorprende Radu. 4-0.

52' – GOL DEL GENOA. Ghiglione al cross per il neo entrato Pinamonti, che si gira e dall'ingresso dell'area batte Sepe con il sinistro. 4-1.

79' – GOL DEL PARMA. Ankersen sbaglia completamente il retropassaggio per Radu e l'ex atalantino ne approfitta, superando il romeno in dribbling e depositando il pallone in rete. 5-1.

MVP

Cornelius. Chi si sarebbe aspettato un tardo pomeriggio così? Parte dalla panchina, entra solo grazie all'infortunio che toglie di mezzo Inglese e spacca la partita: la sua tripletta affonda il coltello nelle piaghe del Genoa e, probabilmente, scava la metaforica fossa di Andreazzoli.

Fantacalcio

Promosso – Kulusevski. Dopo Cornelius è il grande protagonista del match. Sempre vivace e brillante, entra nel tabellino con due assist e un gol.

Bocciato – Zapata. Dovrebbe essere favorito dall'immediata uscita per infortunio di Inglese, ma crolla alla distanza senza riuscire a proteggere la porta di Radu. Salta a vuoto sulla punizione di Scozzarella, consentendo a Cornelius di raddoppiare.

Il momento social del match

Il clamoroso exploit di Cornelius, partito dalla panchina, può aver ribaltato tante gerarchie al Fantacalcio...

Le pagelle

