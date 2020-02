Parma, Gervinho è tornato ma la società lo punisce: si allenerà da solo

Dopo il mancato trasferimento di Gervinho all’Al Saad, l’ivoriano è tornato ad allenarsi a Collecchio. La società ducale però è rimasta molto amareggiata dalla vicenda e dal comportamento dell’ex attaccante di Roma e Arsenal che scorsa settimana era sparito, disertando le sedute di allenamento. Per questo motivo Gervinho, che resta sul mercato e potrebbe trasferirsi in Russia dove qualche club lo ha sondato, si allenerà da solo, ai margini del gruppo, fino a nuova comunicazione come annunciato dallo stesso club ducale.

Il comunicato stampa

" Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione" "

Inglese fuori dalla lista Serie A, si cerca tra gli svincolati

Con Inglese fuori per tutta la stagione e Gervinho separato in casa, il Parma con ogni probabilità sarà costretto a tornare sul mercato a prendere una punta dagli svincolati, da affiancare a Sprocati e Cornelius.