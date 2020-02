Basta una zampata di Caicedo alla Lazio per regolare il Parma nel posticipo delle 18 valido per la 23ma giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per la squadra biancoceleste che continua a volare in classifica e si porta addirittura a -1 dalla Juventus capolista.

Lazio che non si ferma più. L'armata di Inzaghi continua a volare a gonfie vele e anche al Tardini, senza strafare più di tanto, ne esce vincitrice. Vittoria che fa la storia: è il 18mo risultato utile consecutivo, record assoluto per la Lazio. Contro il Parma gli ospiti non pungono più di tanto, forse anche stanchi per il match infrasettimanale contro il Verona. Nonostante la stanchezza e il turnover, Caicedo ci mette il destro che vale tre punti e mantiene la squadra vicina alla vetta della classifica.

Passo indietro per il Parma. La squadra di D'Aversa ci prova a più riprese, ma il pareggio non arriva. In verità i padroni di casa faticano e molto a rendersi pericolosi, fermati da una Lazio ben messa in campo e che lascia pochi spazi in attacco. Con Kulusevski a mezzo servizio la squadra crociata non riesce a rendersi veramente pericolosa, sicuramente si sente la mancanza di Gervinho capace di spaccare in due la partita.

Parma-Lazio - Serie A 2019-2020Imago

Tabellino

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo (dal 77' Pezzella); Hernani, Brugman (dal 60' Kulusevski), Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari (dal 67' Sprocati).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (dal 56' Lazzari), Parolo, Leiva (dall'81' Cataldi), Luis Alberto, Jony; Caicedo (dal 61' Correa), Immobile.

GOL: Caicedo (L),

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Kucka (P), Caicedo (L), Leiva (L), Caprari (P), Bruno Alves (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Di Bello

Il gol di Caicedo in Parma-Lazio - Serie A 2019-2020Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

07' KURTIC SU PUNIZIONE IMPEGNA IL PORTIERE: Punizione per il Parma: sul pallone va Kurtic che tira di destro, il portiere in tuffo respinge.

12' IMMOBILE METTE FUORI DI POCO: Grande ripartenza della Lazio, Luis Alberto serve Immobile che si accentra e tiro, di un nulla fuori.

25' CAICEDO DI TESTA: Si smarca bene l'attaccante ma colpisce debolmente di testa su cross dalla destra e Colombi blocca senza problemi.

39' MARUSIC DI DESTRO: Bomba dell'esterno che però di diagonale colpisce centrale e Colombi con i pugni responge.

40' LAZIO AVANTI CON CAICEDO: Cross in mezzo di Luis Alberto, rimpallo tra Immobile e Iacoponi, palla che arriva sul destro di Caicedo che da due passi mette dentro!!!

54' SINISTRO DI GAGLIOLO: Cross dalla destra, nessuno ci arriva tranne Gagliolo che prova il diagonale, deviato da Luiz Felipe in corner.

55' STRAKOSHA METTE IN CORNER: Tiro dal limite di Caprari a giro, il portiere mette in corner!

69' OCCASIONISSIMA PARMA! Botta in diagonale di Kucka che impegna Strakosha, sulla ribattuta Gagliolo mette fuori.

71' DESTRO DI IMMOBILE: Grande ripartenza della Lazio che porta Immobile da ottima posizione entrare in area e tirare di destro, tiro però che finisce in curva.

94' SINISTRO A GIRO DI KULUSEVSKI: Di un nulla sul fondo.

MVP

LUIS ALBERTO - Giocatore in gran forma. Fa veramente la differenza nel mezzo. Crea gioco, dipinge calcio, inventa come non mai. Grandissima partita sulla tre quarti.

Il momento social

Promosso

Francesco ACERBI - Semplicemente perfetto dietro. Cornelius nel secondo tempo combatte su ogni pallone ma lui non si tira mai indietro. Inoltre è utilissimo su diverse palle inattive in attacco. Unica pecca quell'intervento dubbio sull'attaccante avversario, ma l'arbitro non ha avuto dubbi e non ha fischiato il penalty.

Bocciato

Matteo DARMIAN - Continua a deludere. Fatica a spingere sulla fascia, non riesce mai a rendersi pericoloso sulla sua corsia. Inoltre anche dietro fa buchi da tutte le parti.