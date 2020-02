Parma-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari. All. D'Aversa

Indisponibili: Inglese, Sepe, Kulusevski, Scozzarella, Gagliolo, Gervinho

Squalificati:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Cataldi, Correa

Squalificati: Milinkovic-Savic, Radu

Statistiche Opta

Lazio bestia nera del Parma. I ducali hanno perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte; soltanto contro Milan (sette nel 2007) e Roma (otto nel 2010) gli emiliani hanno subito più KO consecutivi nel massimo torneo.

La Lazio ha espugnato il Tardini nelle ultime due trasferte di campionato: tante vittorie quante quelle conquistate dai biancocelesti nelle precedenti nove di Serie A (5N, 2P).

Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A; dall’ottobre scorso, quella emiliana è la squadra che ha subito meno reti nei match interni di questo campionato: soltanto quattro.

La Lazio è imbattuta da 17 partite di campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai infilato una striscia di 18 gare senza sconfitta.

Il Parma ha messo in cassaforte 32 punti finora; nell’era dei tre punti a vittoria, in tutte le 10 stagioni in cui i Ducali ne hanno raccolti altrettanti dopo 22 partite giocate di Serie A, si sono poi classificati nelle prime sei posizioni.

Il Parma (33) è la squadra che conta meno tiri di testa, dopo il Sassuolo (24) in questo campionato; tuttavia, soltanto Inter (nove) e Cagliari (otto) hanno segnato più gol con questo fondamentale rispetto ai Ducali (sette) nella Serie A in corso.

Lazio (otto) e Parma (sei) sono le due squadre che hanno guadagnato più punti con gol segnati dopo l’89’ minuto nel campionato in corso.

Solo la Sampdoria (24’) subisce in media il primo gol della partita prima di Lazio (33’ minuto) e Parma (35’ minuto) nella Serie A in corso.

Ciro Immobile ha realizzato nove gol su rigore in questo campionato, l’ultimo giocatore ad aver segnato più reti dal dischetto in una singola stagione di Serie A è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12 (10).

La Lazio è la squadra contro cui Juraj Kucka del Parma ha strappato più vittorie in Serie A: nove, sugli 11 incroci totali.