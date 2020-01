Vince ancora in casa il Parma. Vince e si prende il settimo posto solitario a fine girone d'andata, a un solo punto dal Cagliari sesto e in piena corsa per l'Europa. L'impressione é che quest'anno i Ducali non caleranno e, al contrario, confermeranno le enormi qualitá a disposizione anche nel girone di ritorno. Poco da fare per un Lecce inferiore e raramente pericoloso. Liverani chiude il girone d'andata virtualmente salvo, ma con soli 15 punti conquistati e una crisi che dura ormai da troppo tempo. Un 2-0 giusto e che fotografa alla perfezione la differenza tecnica tra queste due formazioni.

Il tabellino di Parma-Lecce 2-0

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani (Dall'83' Gervinho), Grassi (Dal 76' Scozzarella); Kurtic; Kulusevski, Inglese (Dal 70' Cornelius). All. D'Aversa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola (Dall'87' Rispoli); Mancosu (Dal 64' Lapadula); Falco, Babacar (Dal 78' Vera). All. Liverani

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: 57' Iacoponi (P), 72' Cornelius (P)

Assist: Hernani

Ammoniti: Hernani, Petriccione, Bruno Alves, Darmian, Inglese

La cronaca in 7 momenti chiave

14' - Occasionissima Parma. Cross da sinistra di Gagliolo, stacco di Kucka in torsione. Palla fuori di un soffio.

52' - Gabriel! Para con un mano sul sinistro di Kucka, ma che ripartenza di Kulusevski, che aveva scambiato con Gagliolo e servito Kucka.

52' - Sepe! Buona parata in tuffo sul siluro di Mancosu. Occasione Lecce.

57' - Iacoponi! Gol! 1-0 Parma! Gran calcio d'angolo di Hernani e stacco di testa perfetto di IACOPONI.

72' - Cornelius! Gol! 2-0 Parma. Cross da sinistra, stacco di Kucka, traversa e mancino potente di Cornelius a mettere dentro.

74' - Lapadula scheggia la traversa. Controllo in mezzo metro in area e mancino che non trova la rete.

87' - Kulusevski vicino al tris! Riceve in campo aperto, rientra sul mancino e spara potente. Alto.

MVP del match

Juraj KUCKA - Molto bene. Si inserisce, recupera, pressa, gioca a tutto campo. La traversa gli nega il gol.

Fantacalcio

Promosso - IACOPONI - Segna di testa, sbloccando un match complicato. Dietro regge benissmo, dimostrando ormai confidenza anche con il ruolo di centrale.

Bocciato - MANCOSU - Tra le linee, senza incantare. Spesso pasticcione, anche nei controlli piú banali.