Parma-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Grassi; Kulusevski, Inglese, Kucka. All. D'Aversa

Indisponibili: Karamoh, Cornelius, Gervinho

Squalificati: Barillá

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Indisponibili: Majer, Gallo, Imbula

Squalificati:

Statistiche Opta

Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in Serie A, solo contro il Bari (70%) il Parma ha vinto in percentuale più partite rispetto al Lecce (50% - 11 su 22).

Il Lecce ha vinto solo una delle 11 sfide esterne di Serie A contro il Parma (1-0 nel febbraio 2011) - completano il quadro sei successi emiliani e quattro pareggi.

Il Parma ha subito cinque gol nell'ultima partita di campionato, tante reti quante quelle incassate nelle precedenti sei gare.

Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, il Parma ha vinto solo una delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1N, 2P).

Per la prima volta in questo campionato il Lecce ha perso tre gare di fila, dopo una serie di tre partite da imbattuto (1V, 2N).

Il Lecce ha ottenuto 11 punti nelle prime nove trasferte di questo campionato: i salentini non sono mai partiti così bene fuori casa in Serie A.

Il Lecce è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol da calcio piazzato in questo campionato (45%), mentre solo il Sassuolo (93%) ha segnato in percentuale più reti su azione rispetto al Parma (88%).

Il Lecce è una delle uniche due squadre a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti in questo campionato, insieme alla Roma.

Con due assist e una rete Dejan Kulusevski ha partecipato attivamente a tutti gli ultimi tre gol del Parma in questo campionato: il classe 2000 è il giocatore gialloblù ad aver preso parte a più marcature interne nella Serie A 2019/20 (sei: due gol, quattro assist).

L’unico gol in Serie A del difensore del Lecce Cristian Dell'Orco è arrivato proprio contro il Parma, nel marzo 2019 con la maglia dell’Empoli.