Parma-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Scozzarella, Cornelius, Inglese, Karamoh

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Rodriguez

Statistiche Opta

Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Parma: nel parziale per i rossoneri otto successi (2N, 2P).

Il Parma ha vinto solo due delle ultime 12 partite interne di Serie A contro il Milan - nel parziale sei successi rossoneri e quattro pareggi.

Il Parma ha vinto quattro delle sette gare al Tardini di questo campionato (3P), nel XXI secolo solo due volte ha fatto meglio in casa a questo punto della Serie A: cinque successi nel 2009/10 (con Guidolin in panchina) e nel 2002/03 (con Prandelli).

Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite, in questo campionato non ha ancora infilato una striscia di quattro match di fila senza vittoria.

Il Milan ha raccolto 14 punti in questa Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria i rossoneri non hanno mai fatto peggio dopo 13 partite - 14 punti anche nel 2013/14 (8° a fine campionato).

Il Milan ha segnato 12 gol e subito 17 reti (-5) in questo campionato: i rossoneri hanno avuto una differenza reti peggiore dopo le prime 13 gare di Serie A solo in due stagioni (1930/31 e 1981/82, quest'ultima chiusa con la retrocessione).

Da una parte il Milan è la squadra che ha perso più punti (sei) con gol subiti negli ultimi 20 minuti di gioco nel campionato in corso, dall’altra il Parma è una delle tre formazioni, insieme a Juventus e Roma, che non ne ha ancora perso alcuno nello stesso periodo.

Milan e Parma sono le uniche due squadre a non aver ancora trovato la rete sugli sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A.

Matteo Darmian ha esordito in Serie A con la maglia del Milan (nel maggio 2007 contro l’Udinese) - il difensore del Parma ha collezionato complessivamente quattro presenze con i rossoneri nel massimo campionato.

Giacomo Bonaventura ha preso parte attiva a tre gol nelle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (due reti e un assist) - il centrocampista del Milan non trova il gol in due match consecutivi nel corso dello stesso campionato da dicembre 2017.