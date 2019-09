Parma: ritardi ad allenamenti, Karamoh sarà sanzionato

" Yann Karamoh, dopo i ripetuti e reiterati ritardi agli allenamenti nelle scorse settimane, nella giornata odierna non si è presentato all’allenamento. La società, che ha sempre messo il rispetto delle dinamiche di gruppo davanti ad ogni interesse individuale, provvederà a sanzionare il giocatore per la violazione delle norme disciplinari, riservandosi ogni diritto a sua tutela "

E' quanto si legge in un comunicato sul sito ufficiale del Parma calcio. "Stangata" in arrivo per il talentino proveniente dall'Inter? Di certo la sua avventura con i Ducali non è cominciata sotto una buona stella?