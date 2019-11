Parma-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Laurini, Grassi, Karamoh, Inglese

Squalificati:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Pellegrini (20 giorni), Diawara (10 giorni), Zappacosta (4 mesi), Mkhitaryan (7 giorni), Cristante (90 giorni), Kalinic (40 giorni)

Squalificati: Cetin

Statistiche Opta

La Roma è la squadra che più volte ha battuto il Parma in Serie A: 31 successi giallorossi, a fronte dei nove gialloblù (10N).

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Parma, incluse le tre più recenti (1N, 1P); tre successi in più rispetto alle precedenti 15 (3N, 7P).

16 gol nelle prime 11 giornate di campionato per il Parma, che in Serie A non fa meglio dalla stagione 2003/04 (19 reti).

Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne (6N, 8P).

La Roma ha perso solo una delle prime 11 partite di questo campionato (6V, 4N), solo due volte nella loro storia in Serie A, i giallorossi hanno fatto meglio allo stesso punto della stagione: nel 2013/14 e nel 2003/04 (zero).

La Roma è imbattuta nelle ultime nove trasferte di campionato (4V, 5N), in cui ha mantenuto la porta inviolata cinque volte – fuori casa i giallorossi non hanno una striscia di imbattibilità così lunga da agosto 2018 quando si fermarono a quota 12.

Da una parte la Roma è la squadra che è stata meno minuti in svantaggio (25) in questo campionato; dall'altra solo la Sampdoria (511) ha passato più minuti sotto nel punteggio rispetto al Parma (388).

La Roma è una delle quattro squadre di questo campionato a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco e una delle migliori due difese, insieme al Cagliari, per quanto riguarda i primi tempi (tre gol subiti).

Il centrocampista del Parma Juraj Kucka ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A, è la sua vittima preferita nel massimo campionato – tuttavia contro i giallorossi ha perso cinque delle otto partite disputate (2V, 1N).

Il primo e l’ultimo gol in Serie A di Diego Perotti sono arrivati contro il Parma, nell’ottobre 2014 con la maglia del Genoa e nel maggio 2019 con la sua attuale squadra, la Roma.