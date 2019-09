Parma-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Kucka, Grassi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Muldur; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bourabia, Marlon, Djuricic, Rogerio

Statistiche Opta

Parma e Sassuolo hanno pareggiato solo uno dei sei confronti di Serie A, proprio il più recente (0-0 nell'aprile 2019).

Nessun pareggio nelle tre sfide tra Parma e Sassuolo disputate al Tardini in Serie A: due successi dei crociati e uno dei neroverdi.

Il Sassuolo ha perso tre degli ultimi quattro derby dell’Emilia Romagna come squadra ospite (1V), dopo aver subito una sola sconfitta nei precedenti otto (5V, 2N).

Il Parma ha vinto solo due delle ultime 14 partite casalinghe in Serie A (5N, 7P): tanti successi quanti nelle precedenti quattro gare interne (1N, 1P).

Il Parma non ha trovato la rete nell'ultima sfida di Serie A contro la Lazio: non arriva a due gare di fila senza gol all'attivo dallo scorso aprile - in quell'occasione la seconda partita a secco arrivò proprio contro il Sassuolo.

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A, subendo sempre almeno due gol (12 reti concesse); solo due volte i neroverdi hanno toccato quota cinque sconfitte esterne di fila: nel 2015 e nel 2014.

Il Parma è l’unica squadra di questo campionato ad aver segnato il 100% dei propri gol su azione (quattro su quattro).

L’unica tripletta dell’attaccante del Parma, Roberto Inglese, in Serie A è arrivata proprio contro il Sassuolo, nel febbraio 2017, quando vestiva la maglia del Chievo. È da gennaio contro la SPAL che non trova il gol in un match casalingo di campionato.

Domenico Berardi – che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Parma, nell’ottobre 2013 – ha partecipato attivamente a sette gol sui 10 del Sassuolo in questo campionato (cinque reti, due assist).

Il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan ha fornito l’assist in quattro delle ultime sei reti in campionato di Domenico Berardi; l’attaccante neroverde Berardi ha servito un passaggio vincente in tre delle ultime sette reti di Duncan in Serie A.