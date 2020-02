Parma-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Scozzarella, Barillà, Kucka, Laurini, Sepe, Inglese

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Indisponibili: Cerri, D'Alessandro

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Parma è l'unica squadra che la SPAL ha affrontato più di due volte in Serie A registrando il 100% di successi: tre vittorie su tre con due clean sheet per i ferraresi.

La SPAL potrebbe diventare la seconda squadra contro cui il Parma perde tutte le sfide di Serie A disputate nelle ultime due stagioni, dopo la Lazio.

Dopo l'1-0 contro il Sassuolo alla 24a giornata, il Parma potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di campionato per la prima volta dall'aprile 2019, quando ottenne due pareggi per 0-0.

Le 10 vittorie in 24 partite di Serie A sono un record per il Parma dalla stagione 2003/04, quando i crociati ottennero il 5° posto a fine campionato.

Periodo negativo per la SPAL, che arriva da cinque sconfitte consecutive di Serie A: i ferraresi non sono mai arrivati a sei di fila nel massimo campionato italiano.

Il 67% dei punti conquistati dalla SPAL in questa Serie A (10/15) è arrivato contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, la percentuale più alta nel campionato in corso.

La SPAL ha segnato 19 gol in questa Serie A: nei Top-5 campionati europei solo il Leganes ha fatto peggio (18) e ben quattro giocatori hanno invece realizzato più gol dei ferraresi.

Il Parma è, dopo il Lecce (18.8), la squadra che subisce in media più tiri in questa Serie A (18.4 a incontro) - tuttavia le avversarie dei crociati registrano in media una percentuale realizzativa del 6.8%, meglio fa solo il Verona.

La prossima sarà la 50a presenza in tutte le competizioni per Gervinho con il Parma: la SPAL è la squadra contro cui l'attaccante ivoriano ha passato più tempo in campo senza prendere parte ad alcun gol in Serie A (196 minuti).

Andrea Petagna è il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha realizzato in percentuale più gol della sua squadra nel 2019/20: per lui 10 reti sulle 19 totali della SPAL (53%).