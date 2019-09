Parma-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillá; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Grassi, Kucka

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A contro il Parma (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 21.

Parma-Torino al Tardini della scorsa Serie A è terminata 0-0: nessuna delle precedenti 11 sfide in casa degli emiliani era finita in pareggio (nove successi crociati e due granata).

Il Torino ha pareggiato in tutte le ultime sette trasferte in Emilia-Romagna di Serie A e nelle due disputate nell’anno solare 2019 ha chiuso il match sullo 0-0.

Successo per 1-0 nell’ultimo turno di campionato per il Parma di Roberto D’Aversa, che non raccoglie due successi di fila nella competizione da novembre 2018.

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime nove partite di campionato, peggior striscia per i granata da novembre 2017.

Il Torino ha perso 0-1 l’ultima trasferta di campionato, contro la Sampdoria: i granata non registrano due sconfitte di fila senza gol all’attivo nella competizione dal marzo 2014, sotto la guida di Giampiero Ventura.

14 dei 18 tiri nello specchio del Torino sono arrivati nel secondo tempo, il 78%: percentuale record in questo campionato.

Contro il Sassuolo, Roberto Inglese ha sbagliato il terzo rigore su sei calciati in Serie A: tra i giocatori attualmente presenti nella competizione con più di tre rigori calciati, nessuno ha una percentuale peggiore dell'attaccante del Parma (50%).

Il difensore del Parma Matteo Darmian ha giocato 100 partite di Serie A con la maglia del Torino tra la stagione 2012/13 e la 2014/15 - la sua prima rete nel massimo campionato è arrivata proprio in una sfida tra crociati e granata, nell’ottobre 2014.

L’esterno del Torino Lorenzo De Silvestri ha realizzato tre gol contro il Parma in Serie A, a nessuna squadra ha segnato così tanto – contro i crociati è arrivata anche la sua prima rete nel massimo campionato, nell’aprile 2010 con la maglia della Fiorentina.