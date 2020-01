Parma-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gervinho, Karamoh, Inglese

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Samir

Statistiche Opta

Il Parma ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro l’Udinese: i ducali non ottengono tre successi di fila contro i friulani nella competizione da novembre 2011.

L’Udinese ha trovato solamente un successo nelle ultime otto trasferte in casa del Parma in Serie A (2N, 5P), con il punteggio di 0-3 ad aprile 2013 sotto la gestione di Francesco Guidolin, con una doppietta di Muriel ed un gol di Roberto Pereyra.

Il Parma ha ottenuto cinque vittorie nelle prime 10 partite casalinghe della Serie A in corso (1N, 4P): l’ultima stagione in cui i ducali hanno registrato almeno cinque successi dopo altrettante gare interne risale al torneo 2012/13 (sei in quel caso).

L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 15 trasferte di campionato (4V, 10N) in una delle uniche due sfide in cui ha mantenuto la porta inviolata nel parziale (0-0 contro il Verona).

Dalla stagione 2018/19 ad oggi, l’Udinese è la squadra che è rimasta a secco di gol per più trasferte in Serie A (13 su 29), tuttavia i bianconeri hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime tre gare esterne e non arrivano a quattro da novembre 2018.

L’Udinese ha realizzato 1.4 reti di media in campionato sotto la gestione di Luca Gotti: dopo le prime 10 partite di Serie A sulla panchina bianconera, l’ultimo allenatore ad aver registrato una media migliore è stato Massimo Oddo (1.7), parziale in cui ottenne sei successi (2N, 2P).

Il Parma è uno delle quattro squadre di questo campionato a non aver ancora perso una partita dopo essere andata in vantaggio nel punteggio (assieme a Roma, Lecce e Inter), mentre solo il Brescia (cinque) ne perse di più dell’Udinese (quattro) una volta avanti nel punteggio.

Nessuna squadra ha colpito meno legni dell’Udinese in questo campionato (tre), due di questi tre sono arrivati nel corso dei primi tre minuti di gioco.

Fra i giocatori con almeno quattro reti in questo campionato, solo Ciro Immobile ha una media gol al minuto migliore (una rete ogni 68’) di Andreas Cornelius del Parma (ogni 80’).

Kevin Lasagna dell’Udinese ha segnato al Meazza contro il Milan nell’ultimo turno di campionato: l’attaccante non trova la rete in due presenze consecutive nella competizione da marzo 2019, anche in quel caso in due trasferte di fila (contro Juventus e Napoli).