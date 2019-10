Parma-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. All.: D'Aversa.

Indisponibili: Laurini, Bruno Alves, Inglese, Cornelius, Gagliolo, Grassi

Squalificati:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Zaccagni, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski. All.: Juric.

Indisponibili: Badu, Bocchetti, Bessa, Pazzini, Tupta

Squalificati:

Statistiche Opta

Dopo aver vinto quattro delle prime sette sfide contro il Verona in Serie A (1N, 2P), il Parma ha trovato un solo successo nelle ultime sette sfide contro i veneti nella competizione (2N, 4P).

Il Verona ha vinto solo una delle sette trasferte di Serie A contro il Parma: tre successi emiliani e altrettanti pareggi completano il quadro.

Sia Parma che Verona sono imbattuti di martedì in Serie A: due successi su due per gli emiliani e una vittoria seguita da due pareggi a reti inviolate per i veneti.

Il Parma viene da tre successi casalinghi di fila in campionato; i ducali non registrano una serie più lunga di vittorie interne consecutive in Serie A da marzo/settembre 2012, in cui arrivarono a sei, con Roberto Donadoni in panchina.

Il Verona ha perso 10 delle ultime 12 trasferte nella massima serie (1V, 1N), parziale in cui non ha mai trovato più di un gol nel singolo match (0.5 in media a partita).

Contro l’Inter nell’ultimo turno, è arrivato il primo pareggio del Parma in questo campionato (4V, 4P); l’ultima volta che i crociati hanno chiuso due sfide di fila in Serie A in parità risale allo scorso maggio (cinque in quel parziale).

Il Parma ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate di campionato; i gialloblù hanno fatto meglio soltanto una volta nelle ultime 11 stagioni di Serie A a questo punto del torneo: 14 nel 2009/10 (ottavi al termine della stagione).

Il Parma ha segnato sette gol nelle ultime due uscite di campionato: uno in meno di quanti i ducali ne hanno realizzati in tutte le prime sette di questa Serie A.

L’ultimo gol in Serie A del giocatore del Verona Mariusz Stepinski è arrivato il 2 febbraio 2019, contro l’Empoli – da allora è l’attaccante che ha giocato più minuti (1421) senza segnare nel massimo campionato.

Il primo dei quattro gol realizzati dall’esterno del Verona Marco Faraoni in Serie A è arrivato proprio contro il Parma, nel gennaio 2012, con la maglia dell’Inter.