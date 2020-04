Parole Lukaku, Inter irritata col belga ma non ci sarà multa per il centravanti

Le parole di Romelu Lukaku su Instagram ("23 giocatori su 25 erano malati dopo le vacanze di Natale") hanno fatto il giro del mondo ed attratto un sacco di reazioni. Il racconto del belga però appare nebuloso e anche l'Inter, pur non entrando apertamente in polemica con il suo bomber, non ha gradito visto che da gennaio alla sosta i casi di influenza furono 4. Lukaku non sarà multato.

Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non scherzo. Contro il Cagliari, dopo 25 minuti Skriniar ha dovuto lasciare il campo. Stava per svenire. Io, quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Io, ad esempio, non avevo febbre da anni. Tutti tossivano e avevano la febbre. Quindi non sapremo mai se l'abbiamo preso o meno. [Romelu Lukaku, 21/4/2020]

Queste parole di Romelu Lukaku, rilasciate martedì in un’intervista Instagram con Kat Kerkhofs (presentatrice e moglie di Dries Mertens), hanno ben presto fatto il giro del mondo e avuto un grande eco in Italia e non solo. L’Inter è rimasta spiazzata da questa uscita del suo centravanti ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di rispondere pubblicamente con un comunicato a Lukaku, nè multarlo. Le esternazioni del bomber nerazzurro non sono piaciute alla società che ha ripreso il belga che si è scusato e proprio per questo eviterà la multa che in questi casi, da regolamento di spogliatoio, scatta quasi in automatico. L’Inter ritiene i timori di Lukaku infondati e la sua ricostruzione confusa e un po’ fallace.

Serie A Lukaku: "A gennaio avevamo quasi tutti febbre e tosse. Coronavirus? Non lo sapremo mai" DA 21 ORE

Quattro casi di influenza nel 2020

Il racconto di Lukaku risulta un po’ approssimativo poiché innanzitutto la partita in cui Skriniar esce dopo 17 minuti per influenza è data 26 gennaio, praticamente un mese dopo le vacanze natalizie e il ritrovo ad Appiano Gentile. Inoltre rileggendo i bollettini medici di quel periodo si evince come i giocatori dell’Inter, costretti ai box per influenza, siano solo quattro: Skriniar, D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni. Quattro casi su una rosa di 25 giocatori sono in linea con ciò che può accadere in un inverno: altri potrebbero avere avuto sintomi di tosse o raffreddore ma da qui alla situazione descritta da Lukaku (23 su 25 malati) ce ne passa. Ad avvolarorare tale tesi ci sarebbe anche il fatto che nessuno degli avversari, dei membri dello staff dirigenziale e degli addetti sia stato coinvolto da un possibile contagio.

I test sierologici alla ripresa faranno chiarezza?

Forse una possibile certezza, la si avrà solo coi risultati dei test sierologici a cui tutti i giocatori si dovranno sottoporre alla ripresa degli allenamenti. In attesa il caso per il momento sembra essere chiuso.

Play Icon WATCH Lukaku: "Un sogno essere all’Inter, Ronaldo e Adriano i miei idoli" 00:01:10

Serie A Spadafora: "Ok agli allenamenti, per i campionati vedremo". Attesa per il vertice Lega-Governo DA 2 ORE