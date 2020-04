Partite in campo neutro, 5 sostituzioni e mercato: ecco che calcio vedremo alla ripartenza

Calcio chiuso almeno fino al 3 maggio, poi si vedrà. Rispetto a qualche giorno fa la strada verso la ripresa e una nuova normalità è diventata, se possibile, ancora più tortuosa e ricca di interrogativi. E a surriscaldare ulteriormente gli animi, lunedì pomeriggio, sono arrivate le parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità.

" Il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione. Sento parlare di controlli da effettuare enne volte sui giocatori con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un'ipotesi un po' tirata. Se dovessi dare un parere tecnico non sarei favorevole. La mia è un'opinione personale, ma credo che il Comitato tecnico-scientifico condivida questa posizione. Poi deciderà la politica "

Apriti cielo. Le reazioni, come prevedibile, non si sono fatte attendere. Eppure, se e quando ci sarà un nuovo calcio occorrerà che nasca da un gentlemen agreement tra i presidenti, da una sorta di patto di non belligeranza. Bisognerà adattarsi, esplorare terre sconosciute, abbandonare il più possibile i propri interessi di bottega e accettare decisioni anche scomode, ma prese a maggioranza. Questo il punto di partenza, il minimo sindacale da cui muoversi. Praticabile? Difficile, almeno a giudicare dai toni usati in queste settimane di chiusura. Ma è l'unica opzione, non esistono alternative. Perché il calcio che vedremo, almeno nel futuro immediato, non sarà quello di prima. Ecco le principali novità alle quali dovremo abituarci.

Idea: portare le sostituzioni da 3 a 5

L'ultimo in ordine di tempo ad avanzare questa proposta - mutuata dalla Premier League - è stato il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Considerato che le squadre saranno costrette a scendere in campo a distanza ravvicinata e le temperature sono destinate a salire, la possibilità di effettuare 5 sostituzioni a partita (al posto delle 3 attuali) potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per i giocatori e una risorsa in più per gli allenatori.

Niente spogliatoi

Almeno inizialmente, quando gli allenamenti saranno consentiti, sarà impensabile che i giocatori possano condividere uno spazio chiuso. Spogliatoi vietati, quindi: ciascuno dovrà cambiarsi e farsi la doccia per conto proprio. Che poi questa sia una situazione praticabile o meno lo vedremo, di sicuro il criterio della distanza sociale andrà rispettato.

Partite in campo neutro

Il calendario non potrà più essere quello di prima. Da parte della Lega Serie A e dei club dovrà esserci massima flessibilità. Si potrà ad esempio assistere a partite in campo neutro, a gare rinviate o riprogrammate all'ultimo momento perché considerate a rischio, a più squadre che giocheranno nella stessa città. Con buona pace del criterio della contemporaneità delle gare, anche di quelle che mettono in palio qualcosa di "importante" (tra virgolette, visto il periodo). E si giocherà a porte chiuse, naturalmente.

L'Allianz Stadium vuotoGetty Images

Mascherine in panchina

I controlli dal punto di vista sanitario su giocatori, staff e addetti ai lavori non potranno che essere capillari. I tamponi (il vero vulnus nelle prime settimane dell'epidemia) dovranno essere necessariamente effettuati a tappeto, mentre i giocatori in panchina saranno molto probabilmente obbligati a indossare la mascherina.

Mercato: il rebus dei giocatori in scadenza il 30 giugno

C'è poi un enorme punto interrogativo che riguarda i giocatori il cui contratto scade il 30 giugno. La Fifa ha dato l'indicazione di prorogare gli accordi oltre l'1 luglio, ma dal punto di vista legale non si può obbligare nessuno. Un conto è l'aspetto sportivo, un altro è quello legato alla contrattazione del lavoro nei singoli Paesi. Tradotto: chi non vorrà giocare oltre quella data, in pratica, sarà libero di farlo. Esclusa al momento l'ipotesi di tenere aperta un'unica finestra di mercato, comune a tutte le leghe europee, anche a campionati in corso.