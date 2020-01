Il menù della domenica di Serie A si chiude col dessert di lusso rappresentato da Roma-Juventus e per Lorenzo Pellegrini non sarà certo una serata come le altre: non è un mistero che il ragazzo classe 1996 cresciuto a Trigoria sia entrato da tempo nelle mire di una Vecchia Signora che da tanto tempo brama un trequartista all’altezza della situazione. Le strade dell’ex Sassuolo e della Juve s’incroceranno o resteranno parallele a vita? Nel frattempo il gioiello di casa farà di tutto per permettere alla sua Roma di rientrare in corsa sul treno di testa infiammando il duello con il “collega” Aaron Ramsey nel posticipo dell'Olimpico.

" In questo momento vorrei starei qui sempre ma certamente questa deve essere anche l'intenzione della Società. Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Sono orgoglioso della Roma, non lo dico formalmente, e penso che la Società possa crescere ancora. Qualcuno dice che vincere uno Scudetto a Roma è come vincerne dieci. Io voglio vincerne dieci, non uno. Dieci che valgono dieci! "

La ricetta per farlo restare

Parole non di circostanza né di comodo quelle pronunciate dal ragazzo di Cinecittà a Walter Veltroni per l’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: il rinnovo con ritocco d’ingaggio è alle porte e si vocifera che per convincerlo a restare assieme all’aumento arriveranno anche fascia di capitano e la “10” di Totti. Paiono dunque lontani i tempi in cui radiomercato lo accostava alla Juventus un giorni sì e l’altro pure, con Madama sempre sul punto di versare i 30 milioni della clausola rescissoria per assicurarsi il principino del futuro. La nuova Roma di Friedkin sarà dunque costruita attorno al Capitan Futuro 2.0: del resto la squadra di Fonseca conta già tantissimo sull’apporto del numero 7 giallorosso.

" Lorenzo ha molte qualità, è un giocatore molto intelligente che sa cercare gli spazi giusti con i tempi giusti e che spesso, nonostante la giovane età fa la scelta giusta "

Lorenzo l’assist-man al centro del villaggio

L’investitura di mister Fonseca è giunta in tempi non sospetti e non stupisce affatto nella misura in cui il tecnico portoghese ("Tra i cinque migliori al mondo” secondo lo stesso Pellegrini) dal primo istante in cui ha messo piede a Trigoria ha puntato con forza sul duttile centrocampista ormai assurto a vero fulcro della manovra. Sì perché il #7 staziona nelle zolle centrale della linea dei tre trequartisti del 4-2-3-1 con piena licenza di andare a procacciarsi palloni giocabili per ispirare la corsa dei compagni lanciandogli negli spazi oppure dialogare nello stretto con gli stessi. In campionato ha già totalizzato 6 assist: nella speciale classifica dei rifinitori solo Luis Alberto (11) e Kulusevski (7) lo precedono. Quell’unico gol realizzato in campionato grida vendetta, ma il 23enne ha confessato la sua filosofia a Veltroni:

" Molti mi prendono in giro ma per me fare un assist è come fare un gol. Ti arriva la palla, vedi uno spazio, una linea di passaggio e vai, secondo l’istinto… "

E poi con una media volto del genere, il gioco vale sempre la candela:

CENTROCAMPISTA PARTITE GIOCATE MEDIA VOTO FANTAMEDIA ALEJANDRO GOMEZ 17 6.79 8.09 LUIS ALBERTO 16 6.59 7.72 FRANCK RIBERY 11 6.59 7.18 GAETANO CASTROVILLI 17 6.53 6.97 RADJA NAINGGOLAN 15 6.5 7.47 LORENZO PELLEGRINI 12 6.5 7.08

(Fonte Fantacalcio.it)