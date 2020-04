Perché lo scudetto del Cagliari non finisce mai (anche 50 anni dopo)

Cinquant’anni ieri, 12 aprile 1970. Alla generazione internet, tutta like e link, non sembrerà vero che se ne parli ancora.

Prima di arrivare ai rombi di tuono di Gigi Riva, nordista calato nell’isola come un recluso e poi rimastovi come un liberatore, bisogna tornare indietro di un secolo, agli anni Sessanta: c’erano gli Agnelli e i Moratti, i Rizzoli e i Carraro, eppure lo scudetto nel 1964 l’aveva vinto il Bologna e nel 1969 la Fiorentina proprio davanti al Cagliari, ben lontano - dunque - da quel rischio retrocessione che avrebbe fatto da prologo al miracolo del Leicester, nel 2016.

Un altro calcio

Era un altro calcio, un calcio più povero, forse, ma anche più "ricco": nel senso che offriva un’idea di famiglia, e non ancora di lobby, come dai Novanta in poi. Il Cagliari aveva spalle robuste (Nino Rovelli, Sir, e persino Angelo Moratti, Saras), un ex carabiniere come presidente, Efisio Corrias, e un manager, Andrea Arrica, capace di moltiplicare i pani e i pesci; o di mescolarli, se serviva: soffiò Riva a Paolo Mazza della Spal; rigenerò Nené, scarto della Juventus; prelevò, dall’Inter, Angelo Domenghini, Bobo Gori e Cesare Poli in cambio di Roberto Boninsegna.

Dietro e davanti, comunque e dovunque, la Sardegna. Un popolo pronto a tutto, e a tutti: purché tutti dessero tutto. Lo diedero: e non uno, nella rosa, che fosse nato lì. Le discriminazioni territoriali già crepitavano: pecorari non solo per le curve, i sardi, e la loro patria una sorta di deposito sequestri. Il romanzo del titolo aiutò ad ammorbidirle, se non proprio a demolirle. L’allenatore era Manlio Scopigno, detto il filosofo. Un cabarettista ("Disturbo se fumo?", domandò entrando di notte nella camera che Riva e c. avevano trasformato in una portaerei di cenere). Un tecnico, soprattutto, che seppe fondere leader e gregari, gioco all’italiana, bussola tattica dei tempi, e pruriti europeisti. Il libero era Giuseppe Tomasini. S’infortunò, Scopigno non fece una piega. Prese Pierluigi Cera, mediano di mestiere, e lo arretrò nel cuore del bunker, un pelo staccato: con licenza di sganciarsi, d’impostare. Come avrebbe fatto in Messico, da colonna della Nazionale, spianando la strada alla modernità del ruolo.

Il Cagliari Campione d'Italia 1969-70

Difesa + Gigi Riva

Fu la difesa, con la miseria di 11 gol, a tracciare la rotta. E fu il leggiunese Riva, con le sue 21 reti, che gli valsero il terzo scettro di capocannoniere, a renderla suggestiva e irresistibile. Insieme a Silvio Piola, Gigi è stato il più titanico attaccante che il nostro calcio abbia prodotto. Mancino, di rare parole, undici di maglia e nove di funzioni. Fra i suoi tifosi, addirittura un bandito, Graziano Mesina, che molte lettere gli scrisse; e una musa esclusiva, Fabrizio De André.

Non si può non citare Comunardo Niccolai, lo stopper. Aveva un gusto dell’autogol che lo avrebbe innalzato al rango di simbolo. Quando Ferruccio Valcareggi lo impiegò con la Svezia a Toluca, all’alba del Mondiale del ‘70, a Scopigno scappò (o sarebbe scappata) la celebre battuta:"Tutto mi sarei aspettato dalla vita tranne di vedere Niccolai in mondivisione".

La Juventus e i rigori

Seconda, quella stagione, si piazzò l’Inter. Ma era stata la Juventus la rivale più agguerrita. E proprio l’ordalia del Comunale, il 15 marzo 1970, riassume e incarna lo spirito della squadra, dell’impresa. Scongiurato l’incubo dell’aggancio, il 2-2 conclusivo cementò ambizioni e fiducia. Il tabellino recita: autorete di Niccolai, Riva, rigore di Anastasi, rigore di Riva. Il Cagliari scese in campo con: Albertosi; Martiradonna, Mancin (dal 74’ Poli); Cera, Niccolai, Nené; Domenghini, Brugnera, Gori, Greatti, Riva.

Arbitro, Concetto Lo Bello: e chi se no? Due gli aneddoti. Il primo riguarda il penalty concesso a Madama. Batte Helmut Haller, respinta di Ricky Albertosi, delitto senza castigo. Don Concetto, impassibile, indica il dischetto. Di nuovo. Questa volta si presenta Pietruzzo Anastasi, e trasforma. Il più furibondo è Riva: "Mi dica cosa devo dirle per essere espulso". Altro non agita, il tiranno siracusano, che il baffetto protervo: "Calma, la partita è ancora lunga". Ed eccoci al secondo episodio. Rigore pro Cagliari. Tocca a Gigi, naturalmente: e naturalmente è gol. Si torna a centrocampo, chi sospirando e chi smoccolando. Gli sguardi, d’improvviso, s’incrociano. Lo Bello con il fischietto sazio, Riva con la lingua ingorda. "E se l’avessi sbagliato?". "Te lo avrei fatto ribattere".

Come ha scritto Nanni Boi, giornalista cagliaritano che all’epoca aveva nove anni, è uno scudetto che "non finisce mai". Perché la fionda di Davide sconfisse tanti Golia, non uno.

