Perin torna al Genoa: in fase di definizione il prestito secco dalla Juventus

Mattia Perin torna a vestire di rossoblu: a partire da gennaio 2020 sarà infatti un giocatore del Genoa. In corso, proprio in queste ore, lo scambio dei documenti tra Juventus e Grifone secondo quanto riporta Sky Sport: la formula sarà quella del prestito secco.

Il portiere classe 1992 di Latina, cresciuto nella Primavera del Genoa, nell’estate del 2018 era passato dai rossoblu alla Juventus per 12 milioni di euro più bonus ma dopo una stagione altalenante in bianconero la scorsa estate era in procinto di passare al Benfica per rilanciarsi. L'esito negativo delle visite mediche fece saltare l’affare e ora il portiere, chiuso da Szczęsny e Buffon alla Juventus, cerca minuti preziosi per ritrovare lo smalto perduto e soprattutto riassaporare il campo.