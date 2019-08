Pessima la prima per il Milan di Giampaolo: 1-0 Udinese, decide Becao

Tabellino

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini (60' Kessie), Calhanoglu, Paquetá (76' Bennacer); Suso; Castillejo (75' Leao), Piatek

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (71' Nestorowski), Jajalo, Mandragora, Pezzella (81' Sema); Pussetto (72' De Paul), Lasagna

Arbitro: Pasqua

Gol: 72' Rodrigo Becao

Assist: De Paul

Ammoniti: Jajalo; Calhanoglu, Borini, Paquetà

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 38’ ROMAGNOLI! Interviene di tacco sul cross dalla destra di SUSO... Palla a lato, qui poteva fare meglio il capitano rossonero.

Minuto 44’ USCITA AVVENTATA DI DONNARUMMA! Ma Lasagna non ne approfitta con sinistro fuori misura a porta praticamente sguarnita.

Minuto 45’ VAR IN CORSO! Tocco di Castillejo di mano al limite dell'area! La Var lascia correre, c'era punizione in effetti ma in questi casi Var non può intervenire stante il protocollo in vigore.

Minuto 72’ GOL UDINESE! RODRIGO BECAO. Incornata poderosa di testa su corner di DE PAUL. 1-0!

Minuto 76’ DONNARUMMA SUGLI SCUDI! Paratona del portiere del Milan su girata improvvisa di LASAGNA.

Minuto 80’ VAR PROTAGONISTA! Tocco di braccio di Samir in area, ma il silent check della Var non porta in dote il penalty. Episodio molto dubbio perché molto somigliante a quello di Zielinski in Fiorentina-Napoli.

MVP

Rodrigo Becao. Il gol che risolve il match contro il Milan e un intervento salvifico nel finale su Piatek: pomeriggio da incorniciare per l'ex difensore centrale del CSKA Mosca.

Fantacalcio

Promosso – Rodrigo De Paul. Entra e dopo una manciata di secondi serve l'assist a Becao con corner radiocomandato. Manna per i fantallenatori, preparatevi a scannarvi (a patto che il fantasista argentino rimanga in Italia).

Bocciato – Krzysztof Piatek. Emblema delle difficoltà rossonere e del suo momentaccio: polveri bagnatissime per l'uomo da 30 gol nella stagione 2018/2019. La condizione non lo sorregge (ancora), i compagni neppure: Giampaolo si augura di ritrovarlo al più presto, ma nel frattempo finisce dietro la lavagna.

