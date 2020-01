Piatek, c'è l'offerta per gennaio: l'Aston Villa offre 30 milioni al Milan

Piatek, c’è aria di addio. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, l’attaccante polacco non è più imprescindibile e il Milan spera di raccogliere qualcosa per il classe ’95 costato ben 38 milioni dal Genoa lo scorso mese di gennaio.

West Ham e Aston Villa lo vogliono portare in Premier League

Dopo il West Ham United, anche l’Aston Villa ha bussato alla porta del Milan per Krzysztof Piatek. Il polacco farebbe comodo alla squadra di Birmingham, considerando i pochi elementi in attacco per la compagine allenata da Dean Smith (c’è anche l’ex obiettivo della Lazio El Ghazi). C’è l’offerta di 30 milioni, offerta che comunque soddisfa il club rossonero nonostante i 38 milioni spesi nella passata stagione per acquistarlo dal Genoa. C’è da convincere però il polacco, che sperava in altre destinazioni.

La Roma ha chiesto il prestito: Piatek farebbe il vice Dzeko

La Roma si era già fatta avanti per Piatek, ma il polacco ha detto subito di no. L’ex Genoa, infatti, sarebbe solo il vice di Dzeko e il classe ’95 vorrebbe mantenere un ruolo da protagonista. Ovviamente la Roma sta lavorando anche sul fronte uscite, con Kalinic proposto a Bordeaux e Fiorentina.