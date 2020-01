Piatek-Paquetà-Suso, tre grane da risolvere per il Milan: tra selfie, sfoghi e incognite

Tre incognite da risolvere in una settimana. L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha scosso l'ambiente Milan, ma tutti i problemi non sono stati risolti con l'arrivo dello svedese. Soprattutto quelli extra-campo: negli ultimi giorni di calciomercato i rossoneri devono fare chiarezza su tre situazioni spinose. Piatek, Paquetà e Suso stanno vivendo un momento estremamente negativo con il Diavolo, sembrano ormai dei corpi estranei e potrebbero rivelarsi dei casi difficili da risolvere per Boban e Maldini. Partiamo dall'attaccante polacco, vero e proprio oggetto misterioso in questa prima metà di stagione dopo l'ottimo impatto con il mondo Milan.

Piatek, il padre si sfoga: "Se non gioca meglio andarsene"

Sono di oggi le parole del padre, pronunciate a Sportowefakty, sul futuro dell'ex Genoa: "Non è intenzionato a fare la riserva, vuole essere protagonista per arrivare in forma agli Europei. Vuole giocare: se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. Le proposte non mancano, molti lo vogliono: ci sono delle offerte per il prestito, ma la società punta alla cessione definitiva per una cifra simile rispetto a quella sborsata l'anno scorso. Nella prossima settimana decideremo il suo futuro: intanto si allena molto, ma è una persona e non una macchina". Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: Piatek vuole giocare ed è disposto anche a lasciare Milano.

Paquetà, fra selfie e il PSG unica squadra alla finestra

Capitolo Paquetà. Dopo la richiesta di ieri del brasiliano di non essere convocato per la sfida di questa sera contro il Brescia, è di oggi un selfie pubblicato sui social con il giocatore sorridente in compagnia di uno zio, Bruno Tolentino. "Un altro giorno di allenamento. Benedetto Lucas Paquetà", il testo che accompagna la foto. Insomma, il giocatore sembra tutto tranne che ansioso e non tranquillo. Da una foto si può interpretare poco, ma sicuramente i tifosi rossoneri non stanno gradendo l'atteggiamento rinunciatario da parte del brasiliano. Il problema è trovare una squadra che sia disposta ad accontentare le richieste del Diavolo: il Psg si è interessato ma non ha intenzione di raggiungere il 30 milioni di euro richiesti dal Milan.

Suso, Siviglia o resta in rossonero?

E Suso? Lo spagnolo sembra aver concluso il suo ciclo in rossonero, è stato scaricato da San Siro ed è destinato a cambiare aria. Il problema, però, è capire dove potrebbe giocare l'ex Liverpool. L'ipotesi Roma sembra essere tramontata, resta l'interesse del Siviglia. Ma quanto sarebbe disposto ad offrire Monchi? Dopo aver investito 20 milioni di euro per En-Nesyri, gli spagnoli dovranno procedere con operazioni low-cost. Il Milan si accontenterà o deciderà di puntare ancora su Suso? Il tempo stringe, le tre grane sono ancora da risolvere.