Pioli: "E' stata una vittoria fondamentale. Ibra? Con la società parliamo sempre"

"Abbiamo tirato in porta più di 25 volte, la squadra era ben consapevole dell'importanza di questa gara. In A tutte le partite sono importanti, ma ci sono alcune che pesano di più, e quella di oggi era senz'altro una di queste. Venivamo da buone prestazioni, ma abbiamo raccolto poco: era ora di vincere, e lo abbiamo fatto contro una squadra molto difficile. Siamo stati intelligenti, lucidi, attenti, e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo giocato con idee chiare".

Sulla situazione in classifica

"Non è con questa vittoria che aggiustiamo tutto, dobbiamo rimanere concentrati. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili, il Milan non può essere in questa posizione. Però sono soddisfatto della prova odierna dei miei giocatori, sia per spirito che per intensità, ma anche per qualità: abbiamo fatto il 90% dei passaggi riusciti".

Su Piatek

"E' chiaro che a Piatek manca il gol e non può essere sorridente. Dobbiamo aiutarlo e lui si deve fare aiutare. Oggi chi è entrato, è entrato molto bene. Ora però dobbiamo pensare al Bologna".

Su Ibra e il ritorno

"Pensiamo alle prossime partite. Con la società c'è grande confronto: vedremo ciò che succederà".