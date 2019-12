Zlatan Ibrahimovic consentirà al Milan di colmare almeno in parte quel gap di personalità e carattere così tanto evidenziato nella prima parte di questa stagione ed esploso in maniera clamorosa nella rovinosa sconfitta per 5-0 rimediata contro l'Atalanta prima della sosta natalizia. È questo, in sintesi, il concetto espresso dal tecnico del Milan Stefano Pioli che, intervistato dal Corriere della Sera, commenta con soddisfazione il colpo di mercato che porterà a Milanello il 38enne attaccante svedese.

"Ibrahimovic è un leader"

" Essendo la nostra la squadra più giovane del campionato, qualche limite a livello di cattiveria agonistica l'abbiamo riscontrato. Ibra è quel tipo di giocatore, di persona e di leader che potrà aiutarci a colmarlo. Ringrazio la proprietà. Gazidis, Maldini, Boban e Massara hanno lavorato tanto durante le feste "

"Sarà il nostro punto di riferimento in attacco"

" Sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni, sa occupare bene l'area, saprà essere il punto di riferimento della nostra fase offensiva. L'ho sentito al telefono, è molto carico, non vede l'ora di allenarsi con noi, come io di averlo. Si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti e sulle prossime situazioni da affrontare. Mi ha detto: 'Mister stai tranquillo che sto bene' "

Sul futuro e sulle prospettive di Piatek

" Se giochi nel Milan e arriva un giocatore di qualità devi essere stimolato e contento: più sono e più si alzano le possibilità di vincere. E comunque per essere nei primi 11 al Milan devi meritartelo "

Sugli obiettivi stagionali

" La società ha chiesto di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi più alti possibili. Non mi ha chiesto per forza la Champions, ma di sfruttare i giocatori a disposizione, consapevole di avere una squadra con qualità "