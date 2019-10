Pioli: "Il calendario non mi preoccupa, pensiamo solo alla Roma"

" Ci siamo preparati bene per la Roma, affrontiamo una squadra forte che ha perso solo una partita. Anche se avranno tante assenze mi aspetto squadra determinata, perchè quando sei in difficoltà ci si ricompatta e si da tutto sul campo. Anche noi dobbiamo essere determinati. "

Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in campionato. "Ogni partita per noi serve a dimostrare quando valiamo, più gli avversari son forti e più dobbiamo prepararci bene e dimostrare che anche noi samo forti", aggiunge. "Il calendario non mi preoccupa, sto pesando solo alla partita di domani", insiste Pioli.

Sempre a proposito del calendario e l'obiettivo quarto posto, Pioli dice: "L'anno scorso a questo punto il Milan era quarto con 15 punti. Per questo dobbiamo tirarci su le maniche e riprenderci velocemente, questa deve essere la nostra mentalità. Dobbiamo provare a vincerle tutte, poi si vedrà".

" E' stata una settimana utile, abbiamo bisogno ancora di conoscerci ma ho visto la voglia giusta. Ora dobbiamo mettere tutto in campo, con l'approccio giusto, le idee chiare e positività. "

Sul rapporto con la società e il peso della maglia per una squadra tutto sommato giovane come questo Milan, il tecnico rossonero dice: "Qui ho trovato l'aria giusta, con competenza e professionalità. Vogliamo dimostrare di poter fare bene. Abbiamo giocatori che sanno stare in campo, consapevoli della maglia che indossano. Sono giovani, ma c'è anche chi come Donnarumma ha già fatto oltre 100 partite in Serie A. Su queste basi dobbiamo costruire il nostro futuro, perchè abbiamo le qualità".

Capitolo singoli, si torna a parlare di Suso e la possibile presenza in campo. "Domani gioca la squadra migliore possibile", replica Pioli. "Leao? Sicuramente le qualità le ha. Ha determinate caratteristiche, deve lavorare tanto e stare bene dentro la partita. Tutti i giocatori devono stare bene dentro la partita", replica. "Rebic? E' un giocatore che può fare meglio. Ha le qualità per fare bene, da lui mi aspetto un contributo superiore", dice Pioli. "Calhanoglu? E' un giocatore di grandissima qualità, non mi è piaciuto solo il gol ma anche l'interpretazione di grandissima intensità", dice il tecnico rossonero. "Da Paquetà mi aspetto più intraprendenza, che arrivi a essere pericoloso e a finalizzare di più", dice Pioli. Infine "Caldara non sta benissimo, ha ancora dolori ad un tendine. Credo ci vorrà ancora un po' di tempo".

