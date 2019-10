Pioli: "Il Milan inizia a pensare da squadra. Sogno Champions? Tutto è possibile"

La zampata del numero 8. Il primo gol stagionale di Suso consente al Milan di battere la Spal per 1-0 nel posticipo della 10/a giornata di Serie A. L'attaccante spagnolo, entrato in campo da pochi minuti al posto di Castillejo, al 63' fulmina il portiere con una splendida punizione mancina dal limite dell'area. Suso non segnava dallo scorso 19 maggio. È la prima vittoria di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, dopo il pareggio con il Lecce e la sconfitta contro la Roma. In classifica i rossoneri si allontanano dalle zone calde e agganciano il Parma a quota 13 punti.

Stefano Pioli (Allenatore Milan)

" Avevo chiesto lo spirito alla squadra. Credo che lo spirito ci sia stato. Abbiamo costruito delle occasioni da gol, peccato tenere in bilico il risultato fino alla fine. La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per i giocatori, il club, i tifosi. Dobbiamo pensare alla prossima, abbiamo un avversario molto difficile e molto forte. Nella nostra partita ci sono state buone cose ed altre su cui dobbiamo lavorare. Suso decisivo? E' un giocatore di qualità, può fare di più. Sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche. Non si vince mai per un singolo, tutta la squadra è stata nella partita per 95'. Abbiamo difeso bene sulle palle inattive, ho visto situazioni migliorate rispetto a quelle di Roma. Era difficile che la SPAL tenesse i ritmi dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo la SPALha abbassato il baricentro. Queste partite speri di sbloccarle il più presto possibile, la squadra ha mantenuto lucidità. Non ci siamo mai abbattuti. Dal punto di vista del carattere abbiamo fatto delle buone cose. Champions obiettivo credibile? Sento che la squadra può crescere, se sei convinto tutto è possibile. Dobbiamo affrontare le partita una alla volta, dobbiamo essere preoccupati il giusto e battagliare dall'inizio alla fine come abbiamo fatto oggi. Con la qualità da sola ormai le partite non si vincono più. Recuperiamo energie, domenica sera vogliamo mettere in campo un'altra prestazione convincente. "

Lucas Paqueta (Centrocampista Milan)

" Era una partita importantissima da vincere per aumentare la nostra fiducia, soprattutto in un momento di difficoltà. E' un momento difficile per tutti, non solo per Suso, sono felice per lui, è un grande giocatore e il gol può dargli fiducia". "

Leonardo Semplici (Allenatore SPAL)

" Torno a casa arrabbiato, il Milan ha meritato di vincere ma mi piacerebbe rivedere alcuni episodi come il possibile secondo giallo su Benancer nel finale e la posizione di Piatek sull'azione del gol. La Spal interessa meno, ha meno appeal, ma anche noi lavorimo e mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. In tre anni non mi sono mai lamentato degli arbitri. Oggi abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi ci stanno mettendo l'anima. Sappiamo che dobbiamo migliorare, sappiamo quale è il nostro percorso. Abbiamo giocato con personalità, facendo una buona prestazione e siamo convinti di poterci tirare fuori da questa situazione. "