Pioli: "Il Milan sta guarendo, Ibrahimovic valore aggiunto. Paquetà? È poco sereno"

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan Stefano Pioli analizza la vittoria di Brescia, la terza consecutiva in campionato per i rossoneri che continuano a risalire la classifica.

" Non è stato un bellissimo Milan, ma vincente. Possiamo giocare meglio, ma abbiamo avuto un grande atteggiamento, ora sappiamo soffrire. Dobbiamo continuare così, siamo soddisfatti degli ultimi risultati. La mentalità deve restare quella giusta, ma dal punto di vista tattico e tecnico dobbiamo fare di più. Intanto pensiamo alla prossima partita. Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa rispetto a quando siamo partiti, sia in campo che nell'atteggiamento "

Sulla prova di Ibrahimovic

" Lui è un valore aggiunto sia in campo che fuori. Però è stata brava tutta la squadra a invertire la rotta dopo la caduta violenta di Bergamo "

Il caso Paquetà

" Lucas sta attraversando un momento particolare. Avrei preferito portarlo con me, ma era poco sereno e ho preferito non convocarlo. In questo momento è più importante un buon allenamento di una presenza passiva. Mercato? Se ci saranno delle uscite ci saranno delle entrate. I dirigenti stanno lavorando e io aspetto: poi tireremo le somme "

Corini: "Frustrante perdere dopo una partita del genere"

In casa Brescia, invece, Eugenio Corini non nasconde la delusione per una sconfitta che non rispecchia quanto visto sul terreno di gioco.

" È frustrante fare prestazioni di questo livello e non portare a casa punti, ma nella sofferenza dobbiamo trovare energia e coraggio nel continuare a fare questo tipo di calcio. Non dobbiamo cadere nel vittimismo: siamo noi gli artefici del nostro destino. Quindi anche se c'è rammarico dobbiamo continuare con questo spirito per le prossime 17 partite. Tonali? È un talento straordinario: a grandi doti fisiche abbina quelle tecniche, aggiungendoci anche il lavoro quotidiano. Cosa mi aspetto da Balotelli? Mi aspetto applicazione quotidiana. C'è da limare qualcosa, ma ha è un giocatore di livello diverso e deve farlo vedere "