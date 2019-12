Pioli: “Mancata determinazione in zona gol ma non abbiamo pareggiato per colpa di Piatek"

Un Milan spuntato non va oltre lo 0-0 contro un ottimo Sassuolo a San Siro, proprio nel giorno in cui si festeggiano i 120 anni del club rossonero. Si ferma a due la serie di vittorie di fila della squadra di Pioli, che aggancia Napoli e Torino a quota 21 punti ma resta a -8 dal quarto posto che vuol dire Champions League. Un Milan che ha provato in tutti i modi a far sua la partita, ma che ancora una volta ha denotato gravi problemi nel concretizzare la mole di gioco creata. Piatek e Suso, in particolare, hanno deluso ancora. Non sono bastate le percussioni di Hernandez (ammonito, salterà l'Atalanta per squalifica), l'ottima prova di Bonaventura e l'ingresso nel finale di Leao. Sfortunato il portoghese, che ha colpito due pali. Sassuolo che esce a testa alta da San Siro, confermandosi una solida realtà. La squadra di De Zerbi gioca un'ottima partita a viso aperto, sfiorando a più riprese il gol e tornando in Emilia con un ottimo punto.

Stefano Pioli (Allenatore Milan)

" Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo con un po' più di precisione, nel secondo tempo abbiamo fatto tutto, abbiamo tirato in porta tante volte. Abbiamo avuto 9/10 occasioni abbastanza chiare, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, vorrà dire che dovremo fare ancora meglio. La partita di Leao? C'è la possibilità per tutti di farsi trovare pronti e venire schierati. Ho tanti buoni giocatori, oggi lui è entrato bene, la squadra ha fatto bene e giocato con grande professionalità. Con un po' di determinazione in più l'avremmo portata a casa. Dobbiamo pensare alla prossima gara ed essere ancora più precisi a livello tecnico, abbiamo commesso errori che possono costare chiaro. Oggi è stata una partita molto dispendiosa, abbiamo provato a strappare il palleggio al Sassuolo, abbiamo corso molto davanti e indietro. Punti di riferimento in avanti li abbiamo avuti, forse dovevamo giocare qualche palla più diretta e cercare profondità. Difficile ricriminare su quanto abbiamo creato, dobbiamo trovare quella precisione e quella determinazione per poter segnare. Il nostro limite è questo, dobbiamo fare gol prima e di più. La partita di Piatek? Kris in queste due partite è sicuramente cresciuto. Ci vuole anche equilibrio nelle valutazioni, oggi non abbiamo vinto non per colpa di Piatek. Dovevamo fare tutti meglio negli ultimi sedici metri e migliorare nel palleggio in uscita" "

Roberto De Zerbi (allenatore Sassuolo)

" Abbiamo sprecato tanti contropiedi, qualcosa possiamo recriminare. La seconda parte è stata di sofferenza, nella prima a tratti siamo stati costantemente nella metà campo del Milan, è chiaro anche che il Milan è il Milan e il Sassuolo è il Sassuolo. Un punto oggi è molto importante e anche meritato, qualche occasione importante l'abbiamo avuta anche noi. Quando parti 3 contro 2 a campo aperto quelle sono occasioni a tutti gli effetti "