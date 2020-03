Pioli: "Niente alibi, abbiamo perso per demeriti nostri. Rangnick? Non ci penso"

Nella domenica più surreale della storia recente del calcio italiano, il Milan cade 2-1 contro il Genoa in un San Siro deserto e incappa nella seconda sconfitta interna a San Siro nel 2020 dopo quella rimediata nel derby. Una sconfitta che arriva in una settimana pesante, sia per l’emergenza Coronavirus che sta dilagando in tutta la Lombardia, sia per l’addio di Zvonimir Boban ufficializzato da Gazidis proprio nell’immediata vigilia dell’impegno in campionato. Stefano Pioli nonostante potrebbe camparne, preferisce non nascondersi dietro gli alibi e ai microfoni di DAZN spiega così la sconfitta contro i rossoblù.

"Senza pubblico non è calcio ma non è il momento degli alibi"

" "Giocare senza pubblico non è calcio, ma vale per noi e per loro. Avevamo una grande opportunità di mostrare le nostre qualità e che potevamo far bene. Non l’abbiamo vinta per demeriti nostri. Situazione difficile? Non dobbiamo avere alibi e giustificazioni, né per le porte chiuse né per le difficoltà societarie. Dovevamo essere più attenti e determinati negli episodi che hanno deciso la partita. I demeriti sono nostri, ci siamo trovati sotto di due gol perché abbiamo sbagliato. Non abbiamo alibi, a Milanello ci siamo allenati bene. Credo che è difficile dire che qualcosa non abbia funzionato a livello tecnico quando tiri in porta 22 volte. C’è stata mancanza di determinazione, era una grande occasione per sistemare la nostra classifica. Giocare in un San Siro vuoto è un aspetto negativo quasi surreale. Ma oggi è solo responsabilità nostra, non c’entra niente il presunto caos societario o la mancanza del pubblico. "

"Rangnick? Lette parole di Boban ma bisogna pensare a finire bene la stagione"

" L'addio di Boban e le voci su Rangnick? Ho letto le parole di Boban, ma noi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati sul lavoro, poi io non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro. Fa parte del ruolo. E troppo importante, lavoriamo in un club prestigioso e i tifosi ci hanno sempre sostenuto, finire bene questa stagione. Poi c’è chi dovrà decidere quello che sarà il futuro, in questo momento io devo solo allenare, farlo al meglio e permettere al Milan di finire il campionato nel miglior modo possibile. Poi succederà quello che dovrà succedere. Responsabilità? Le responsabilità sono tutte nostre, non esistono alibi. Però questa era la terza partita che avremmo dovuto giocare e fino all’ultimo non si sapeva se si sarebbe giocata. Dobbiamo pensare solo a fare meglio e pensare a rimediare questo brutto passo falso. La situazione in Italia? Siamo in una situazione d’emergenza, soprattutto in Lombardia non è normale. Ci devono essere persone più adatte di me per prendere certe decisioni. Noi siamo qui per lavorare e cercare di dare anche positività in questa situazione. Poi c’è chi è più esperto di me per prendere decisioni "