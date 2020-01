Pioli: "Non pettiniamo le bambole ma riportare il Milan in alto. Paquetà? Sia più convinto"

" Non lavoriamo per pettinare le bambole ma per riportare il Milan in alto "

Una partita alla volta per tornare a sognare il ritorno all’Europa. Stefano Pioli a Brescia cerca la terza vittoria di fila in campionato, un traguardo che il Milan non ha mai centrato in questa annata. Per centrarlo si affida al totem Ibrahimovic, al redivivo Rebic e a un ritrovato entusiasmo. In attesa che il mercato snellisca un po’ la rosa e risolve qualche questione spinosa (ogni riferimento a Suso e Paquetà non è casuale)...

" I numeri non mentono mai, le nostre interpretazioni delle gare esterne sono state positive, dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente, c'è ancora tanta strada da fare, c'è da rimanere con grande concentrazione sulla prossima gara. Quanto pesa l’assenza di Balotelli? Senza Mario il Brescia perde qualità ma troverà sicuramente più compattezza e dinamismo dal punto di vista dell'aggressività, ci aspettiamo un avversario molto determinato, anche noi saremo molto determinati, proveremo a vincere questa partita. "

"Ibra valore aggiunto per la squadra"

" Zlatan è un valore aggiunto, per lo spessore e la presenza che mette nella partita e per la professionalità che mette ogni giorno. Sta facendo molto bene alla squadra come sono stati bravi i compagni a sfruttare gli spazi che si sono creati. E' un campione, tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da Ibra e ho trovato una persona molto disponibile, è entrato con curiosità, ha studiato e ora è più consapevole di quello che deve fare. "

"La saudade di Paquetà? Deve diventare più determinante"

" Secondo me deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente. Suso? Suso si sta allenando benissimo, è disponibile per giocare. "

Rebic si gioca un posto, ha cambiato atteggiamento

" Rebic? Ho tante possibilità e tanti giocatori che stanno bene. Lui ha dimostrato di stare bene, così come Leao e Ibra. Dipende tutto dall'atteggiamento, devo scegliere la squadra che dia più garanzie. Ho fatto altre scelte, i giocatori non possono subire contraccolpi psicologici subendo le scelte di esclusione, sono importanti i primi undici ma anche chi entra a gara in corso. Siccome vogliamo migliorare e fare un girone di ritorno diverso dall'andata questi atteggiamenti vanno mantenuti, chi lavorerà così verrà chiamato in causa altrimenti farò altre scelte. "