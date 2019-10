Pioli: "Paquetà e Rebic sono cresciuti. Spero che il Milan mi stupisca contro Lecce"

" Dobbiamo dimostrare in pochi giorni di avere il giusto approccio. Ho detto loro che non abbiamo tanto tempo ma dobbiamo conoscerci nel minor tempo possibile. Ho portato il mio metodo di lavoro, che cura tutti i particolari, dall'alimentazione al riposo. Stiamo facendo di tutto per farlo esprimere. La squadra spero mi stupisca domani sera. Ma a stupirmi è stato adesso l'ambiente qui a Milanello, ti fa sembrare di essere qui da tanto tempo "

Queste le parole in conferenza stampa del neo allenatore del Milan, Stefano Pioli, in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Lecce.

" Mi aspetto di aprire come regalo di compleanno una vittoria. In allenamento i giocatori mi stanno dando tutto. Sarà questa prima partita a determinare anche il mio lavoro futuro, a darmi le prime indicazioni mentali, tattiche e fisiche della squadra. Abbiamo bisogno di giocare e ho bisogno di vederli sul campo per poter intervenire. In allenamento ho visto buone potenzialità. Sono sicuro che possiamo fare un buon lavoro. Dopo il Lecce altre cinque partite prima della sosta e allora farò il punto "

A proposito dell'impatto sulla squadra: "In dieci giorni si possono dare delle idee di gioco, delle posizioni in campo da prendere e ci saranno. Non saremo precisi e perfetti e proprio per questo dobbiamo avere un atteggiamento di generosità e intensità elevata. E' questa la risposta che mi attendo domani di più dai miei giocatori", ha continuato Pioli.

"Leao è più un attaccante centrale che un esterno, ha tante doti e un grande potenziale. Paquetà l'ho visto bene, è giocatore di qualità e di inserimento e ha le caratteristiche per fare bene in entrambe le fasi di gioco. Calhaloglu credo sia da sfruttare nella metà campo offensiva che nella fase di costruzione bassa. Rebic è cresciuto molto, l'ho trovato più dentro il gioco. Si aspettano tutti di giocare ed è giusto che sia così. Le scelte sulla formazione in via eccezionale, le comunicherò stasera ai ragazzi. In allenamento i giocatori stanno dando tutto e voglio che continuino in questo modo", commenta ancora Pioli. "Domani metterò in campo la formazione migliore possibile, senza guardare le carte di identità", ha detto.

" Non credo che sia il dormire insieme la sera prima a fare la differenza. E' importante responsabilizzare i giocatori. I ritiri non sono più quelli di una volta, credo che non sia necessario. Dobbiamo vivere la nostra professione 24 su 24. Essere responsabili e doverci preparare nel miglior modo possibile "