Pioli: "Partite come queste vanno vinte. Piatek e Leao insieme? Servirà tempo"

Stefano Pioli, allenatore Milan

"Nella nostra prestazione ci sono state cose positive, non abbiamo ottenuto il successo per demeriti nostri. Lo spirito e la qualità di alcune giocate sono state di buon livello, ma devi chiuderle prima sennò succede ciò che è avvenuto nel finale".

SUI PROGRESSI

"I ragazzi sono consapevoli di vestire una maglia prestigiosa, ci sarà modo di analizzare le giocate e le prestazioni. La troppa generosità ci ha fatto perdere un pochino di posizione, non abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere. Sicuramente abbiamo avuto delle buone posizioni in campo, dobbiamo giocare di più sulla profondità. Le strategie vanno di partita in partita, l'importante è che la squadra inizi ad avere certi concetti, visti oggi in gran parte della partita. Ho visto delle buone soluzioni, le qualità ci sono. Dobbiamo lavorare bene".

SULLE COSE DA FARE

"Ieri mi sono state fatte tante domande su quello che ho trovato. C'è tantissimo di positivo in questa gara, ma il Milan certe partite deve portarle a casa. Se non hai avuto la determinazione di chiuderla puoi vincere anche soffrendo, sono quelle le cose su cui devi lavorare. La squadra ha fatto di tutto per vincere, ma quel poco fa la differenza. Ci servirà tantissimo, alcune situazioni vanno migliorate".

SUL FUTURO, LEAO E PIATEK INSIEME?

"Potranno giocare insieme quando troveremo il giusto equilibrio".

SUL CALO FISICO

"Le richieste che ho fatto alla squadra sono dispendiose, ci sta un leggero calo. Ho cambiato Leao per via di un indurimento, lavoreremo comunque su tutte le situazioni, dobbiamo farci trovare pronti".

Fabio Liverani, allenatore Lecce

"Sicuramente siamo felici, a differenza delle altre stagioni sarà un campionato di sofferenza. Abbiamo intrapreso un percorso. la sofferenza sarà fino al 24 maggio. Quello che non mi è piaciuto nel primo tempo è la perdita del pallone, abbiamo sofferto molto perché mancava il passaggio pulito in uscita".

SUL MODO DI GIOCARE DEL LECCE

"Noi lavoriamo perché sappiamo che nei 90' ci sono più partite. Ci sono momenti in cui si soffre, mentre quando hai il pallino della partita devi sfruttarlo. Sono pochissime le squadre che possono controllare la sfida per 90'. Noi dobbiamo difenderci meglio, se riusciamo ad avere la lucidità possiamo giocarcela".

SUI SINGOLI, FALCO E MECCARIELLO

"In questo momento Falco è stato il più utilizzato. In B ha trascinato la squadra, la sua maturazione passa da entrambe le fasi. Oggi ha sofferto la fisicità di Hernandez, deve essere bravo a trovare delle alternative. Meccariello è una risorsa, in quel ruolo c'è Benzar ma deve abituarsi a difendere meglio. Rispoli si allenava da solo e non ha saltato un minuto".

SULLA SUA ESPULSIONE

"Quando c'è stata l'espulsione io a avevo dato le indicazioni per il cambio, ma non è stato fatto. Poi abbiamo preso gol in superiorità numerica, dobbiamo lavorarci. La squadra però lotta, nelle prime dieci giornate andiamo ad affrontare le prime otto dello scorso campionato, poi nella seconda parte ci sono più scontri diretti e potremo capire dove possiamo arrivare".