Pioli riparte dal 4-3-3 e da... Biglia! Il Milan pensa di cedere Bennacer e Rebic

C’è attesa per la prima di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. I rossoneri affronteranno il Lecce domenica 20 ottobre nel posticipo dell’8a giornata e l’ex tecnico dell’Inter vuole riportare il 4-3-3, modulo che ha caratterizzato proprio il Milan nelle ultime stagioni. Non ci sono grossi cambi di formazione, con Piatek che resta al centro dell’attacco ma verrà affiancato da Leão e Suso sulle fasce. Pioli preferisce esperienza in mezzo al campo, ecco che Biglia partirà titolare rispetto a Bennacer.

La probabile formazione contro il Lecce

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Leão

Anzi, l’esclusione di Bennacer contro il Lecce potrebbe aprire nuovi scenari in termini di mercato. L’ex centrocampista dell’Empoli non ha convinto Giampaolo e non ha dato una grandissima impressione a Pioli e a questo punto il Milan potrebbe pensare di cederlo, in prestito, a gennaio. Kessié potrebbe avere un vice, ed ecco che i rossoneri hanno pensato all’egiziano Elneny che l’Arsenal ha prestato al Besiktas, anche se il classe ’92 ha giocato solo 3 partite, finora, in Turchia. Sul fronte cessioni ci potrebbe finire anche Ante Rebic che scalpita per giocare per non perdere il posto in Nazionale. Sono arrivate delle offerte per Çalhanoglu, ma il Milan in questo caso ha detto di no.