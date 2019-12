Piove sul bagnato in casa Napoli: sospetto stiramento al bicipite femorale per Koulibaly

Brutte notizie in casa Napoli. Non solo per le 8 partite senza successo in campionato o per la seconda sconfitta consecutiva al San Paolo tra Bologna e Parma. Gli azzurri perdono anche Kalidou Koulibaly per infortunio, con il difensore senegalese protagonista - in negativo - del gol in avvio di Kulusevski dopo pochissimi minuti.

Non ci siano diagnosi, ovviamente, definitive, ma è lo stesso ufficio stampa del Napoli che parla di sospetto stiramento del bicipite femorale della gamba destra per Koulibaly. Se confermato, sarebbe un infortunio davvero importante per gli azzurri che, dopo la pausa natalizia, affronteranno in serie Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus.